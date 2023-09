En images : le concours du plus gros mangeur de boudin au comice agricole de Montfort-le-Gesnois

C'était l'un des temps fort du comice agricole de Montfort le Gesnois ce dimanche. Après le défilé des voitures anciennes, des véhicules agricoles, le dressage de chiens de troupeaux, la dictée, il y a eu le concours du plus gros mangeur de boudin.

Le concept : ingurgiter le plus de boudin noir possible en quinze minutes, avec seulement un verre d’eau.

Sous un soleil de plomb avec un mercure qui a dépassé les 30 degrés ce dimanche, à Montfort-le-Gesnois, en Sarthe près du Mans, il y a eu neuf candidats poru ce concours. Sept hommes et deux femmes.

A la clef, pour les meilleurs : 100 euros pour le premier, 50 euros pour le deuxième, et 30 euros pour le troisième. Et c'est une femme qui a terminé première. Elle s'appelle Céline et elle est originaire de Ballon.

Les candidats devaient manger le boudin debout, avec les mains et avec un verre d'eau, chaque assiette faisait 500 grammes © Radio France - Christelle Caillot

J'adore le boudin

Les parieurs n'auraient pas forcément misé sur Céline, car elle est toute mince, contrairement à plusieurs gros costauds chez les candidats masculins. Mais si la plupart des garçons avaient quand même déjeuné le midi, Céline avait sauté ce repas. Alors, forcément, ce dimanche à 16h00, quand le concours a démarré, elle avait l'estomac vide. Sur les neuf participants, cinq ont abandoné au bout d'une dizaine de minutes. C'est Céline qui a gagné après avoir mangé plus de 1kilo 700 grammes de boudin, avec la peau et avec un verre d'eau. "Je suis contente, c'est la première fois que je participe à un tel concours. Là, ça a un peu du mal à passer mais j'adore le boudin; je ne suis pas écoeurée".

Plusieurs centaines de personnes pour assister au concours du plus gros mangeur de boudin au comice agricole de Montfort-le-Gesnois © Radio France - Christelle Caillot

Céline, la gagnante du concours © Radio France - Christelle Caillot

Un défi entre amis

Beaucoup des candidats, l'ont fait pour s'amuser comme Steven. "J'aime bien le boudin, mais avec la chaleur, ça n'aide pas. On aurait du le faire à la fraiche mais pas en pleine après-midi". Il a abandonné au bout de 10 minutes. Abandon également pour Kinouche. Ce retraité de 67 ans est également bénévole au comice agricole. Il a participé pour mettre de l'ambiance mais il a aussi fait un bon déjeuner le midi alors, forcément, il a calé. Pour ceux qui veulent s'entraîner, le record, c'est 2 kilos en moins de 15 minutes. il date de 1993; c'était à Mortagne au Perche.