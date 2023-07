EN IMAGES - le gagnant du concours du plus gros mangeur de cancoillotte ingurgite 1.25 kg

L'attraction de la 55e édition de la Fête des sports à Larians-et-Munans en Haute-Saône a été le concours du plus gros mangeur de cancoillotte. 14 participants se sont challengés pendant 10 minutes pour avaler le plus de pots de 250 grammes de ce fromage franc-comtois. Ils ont pu compter sur un public autant amusé que stupéfié pour se motiver.

ⓘ Publicité

Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté à ce concours. Certains ont été assez choqués. "Je ne comprends pas trop... J'aime bien la cancoillotte, mais à leur place, j'aurais vomi", lâche Eric amusé.

"Le plus difficile, c'est la texture. À l'apéro avec du pain, je peux manger quatre pots faciles, mais là en 10 minutes, c'est trop. Je pense que je ne vais plus rien manger pendant quelque temps et il est possible que je vomisse", confie Lucille la 2e du concours.

loading

Le grand gagnant de cette édition, c'est finalement Valentin. Il a mangé à la cuillère, l'équivalent d'1.25 kg de cancoillotte en 10 minutes. "Il y a un moment où j'ai un peu vomi, mais j'ai ravalé direct. Je suis fière de la victoire", avoue, le champion. Pour autant, il n'a pas réussi à battre le record des 11 pots ingurgité en 10 minutes, soit 2.75 kg de fromage.

loading