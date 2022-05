EN IMAGES - Le grand retour de La Butte à Vautorte : le plein de nostalgie pour les fêtards mayennais

Plusieurs centaines de personnes ont participé ce samedi 21 mai à la soirée de réouverture de La Butte, la célèbre discothèque des années 80 et 90, à Vautorte. L'établissement était fermé depuis plusieurs années. Les fêtards, qui le fréquentaient à l'époque, ont vite retrouvé leurs marques.

eLeA Vautorte, un village situé entre Ernée et Mayenne, on a remonté le temps cette nuit, avec la soirée d'ouverture de La Butte, la célèbre discothèque des années 80 et 90.

Une des pistes de danse de La Butte © Radio France - G.Treille

Une renaissance pour cet établissement après plusieurs années de fermeture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce sont les gérants historiques qui ont repris les choses en main, Svetlana et Claude Quellier, plus connu sous son nom de scène Alan Devis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y avait, ce samedi 21 mai, beaucoup d'anciens habitués, des clients qui ont connu l'heure de gloire de cette boite de nuit. Pour tout le monde, ce fut une soirée empreinte de nostalgie.

La piscine de La Butte © Radio France - G.Treille

Les propriétaires ont d'autres idées pour développer leur activité qu'ils connaissent parfaitement bien : des soirées à thème, des soirées privées et d'autres formules qui sont actuellement en projet. La Butte a retrouvé son éclat d'antan. C'est reparti pour des années et des années de fête dans le Nord-Mayenne.