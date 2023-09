EN IMAGES - Le jardin Ephémère ouvre sa 20e édition place Stanislas

Le ruban végétal est coupé et voilà la 20e édition du jardin Ephémère qui ouvre ses portes ce vendredi 29 septembre devant plus d'une centaine de visiteurs près à arpenter les allées de fleurs, plantes, fontaines et éléments de décorations installés sur la place Stanislas de Nancy, dont la statue est ceinturée par un grand escalier.

La montée des marches vers Stanislas

C'est l'attraction de cette 20e édition : une grande structure métallique de 34 marches qui encercle la statue Stanislas pour permettre aux visiteurs d'approcher le Duc de Lorraine. "De le voir aussi proche, c'est encore plus impressionnant, il est encore plus grand", sourit Elisée, au côté d'Elsa : "On découvre des détails, comme ce qu'il y a sur ses vêtements ou même le nom du sculpteur [Georges Jacquot]."

La statue de Stanislas ceinturée par un escalier place Stanislas, à Nancy. © Radio France - Julien Penot

Un ensemble décoration parsème le jardin. © Radio France - Julien Penot

L'escalier de 3.50m de haut permet également d'obtenir un tout nouveau point de vue du jardin. "Il a été réalisé par les serruriers du centre technique municipal, donc chapeau, félicite Pierre Didierjean, chef du service des Parcs et Jardins de la Ville de Nancy, il accueille les visiteurs et permet d'avoir une autre vue du jardin." En plus de fleurs et de plantes, plus de 10.000, vous allez pouvoir découvrir plusieurs petites fontaines et bassins, ainsi que deux expositions de photos.

Une série de petites fontaines avec des plaques de verre fabriquées à Meisenthal. © Radio France - Julien Penot

Le point du vue permet également d'apprécier la forme global du jardin : le logo de l'Unesco (ci-dessous), un clin d'œil au 40 ans de l'inscription de la place au patrimoine mondiale de l'Unesco. Cette édition marque deux autres anniversaires : les 50 ans du jumelage de Nancy avec la ville japonaise de Kanazawa, mis en lumière par des yukizuri, sorte de cônes conçus avec des cordages, puis les 60 ans du traité d'amitié franco-allemand.