EN IMAGES - L'ancien manoir de l'écrivain Jean-Edern Hallier dans le Finistère va être rénové

Le manoir de la Boissière à Edern dans le Finistère va enfin être rénové. À l'origine, cette propriété appartenait à l'écrivain Jean-Edern Hallier (1936-1997). Elle est ensuite vendue en 2002 à un riche homme d'affaires qui décide de consacrer 220.000 euros à la rénovation. Malheureusement, le propriétaire fait face à une mauvaise surprise : la mérule a complètement envahi le bâtiment. Tout le budget passe dans l'éradication de ce champignon qui s'attaque au bois.

Le piano a entièrement été rénové après avoir été détruit par des visiteurs mal intentionnés © Radio France - Chloé Cenard

Le manoir a été tagué par des visiteurs © Radio France - Chloé Cenard

Depuis, le lieu a complètement été laissé à l'abandon faute d'investissement. Les intempéries ont abimé le bâtiment et des amateurs d'Urbex peu consciencieux ont laissé l'intérieur en piteux état. Fenêtres cassées, objets volés ou encore détritus abandonnés. Et puis, il y a quatre ans, Jonathan Fourreau découvre le lieu alors qu'il venait le prendre en photo. Il décide alors de contacter le propriétaire. "Je lui ai proposé de devenir l'intendant bénévole du château, de surveiller les lieux et de commencer à le sécuriser, le nettoyer", explique-t-il. Une fonction qu'il aimerait voir se démocratiser à travers la France pour que les lieux comme celui-ci n'atteigne plus jamais un tel niveau de dégradation.

Jonathan Fourreau a découvert le lieu il y a quatre ans en faisant des photos du manoir © Radio France - Chloé Cenard

Infiltration et humidité

Jonathan Fourreau est un peu le maître des lieux et connaît le château comme sa poche. Ici, il faut faire attention où l'on met les pieds. "Le plancher risque de s'effondrer", prévient l'intendant. D'ailleurs, il y a déjà des trous dans la toiture, dans le parquet mais également des moisissures sur les poutres et des traces d'infiltration sur les murs. "Il y a urgence à mettre le manoir hors d'eau et hors d'air". Pour protéger le bâtiment des intempéries, une couverture bitumeuse va être posée sur la toiture et des fenêtres temporaires vont être installées.

La pluie a traversé la toiture et abîmé le parquet © Radio France - Chloé Cenard

Les poutres ont pourri à cause de l'humidité © Radio France - Chloé Cenard

"Il faut compter environ 1 million d'euros pour une rénovation complète" - Jonathan Fourreau, intendant du manoir

Les travaux doivent commencer dans les prochains mois mais le coût est très élevé. "Il faut compter environ 1 million d'euros pour une rénovation complète", précise Jonathan Fourreau. Pour tenter de récolter les fonds nécessaires, un dossier va être déposé auprès des architectes des bâtiments de France. "J'espère que le bâtiment sera reconnu et qu'on pourra toucher des aides".

L'arrière du manoir est également très abîmé © Radio France - Chloé Cenard

Mais pas question que les travaux soient gâchés par des intrus. Jonathan Fourreau a équipé le manoir de plusieurs caméras de surveillance et d'une alarme. Un panneau à l'entrée précise également que le lieu est une propriété privée. "Nous n'interdisons pas l'accès, nous la tolérons. Les gens sont souvent plus respectueux dans ces cas-là", assure-t-il. Une permanence a également lieu tous les premiers dimanches du mois pendant laquelle les visiteurs peuvent se promener librement sur le terrain de 17 hectares, rentrer dans le château et discuter avec l'intendant.

Le bâtiment est équipé de plusieurs caméras de surveillance et d'une alarme © Radio France - Chloé Cenard