En images : le Parc de Champagne de Reims accueille la Foot Golf Cup

Le Parc de Champagne a accueilli la cinquième manche de la coupe de France de Foot Golf, qui compte 35 étapes et une grande finale qui aura lieu à Nice en novembre 2020.

Le Foot Golf est une discipline méconnue du grand public, arrivée en France en 2013 et pratiquée par une poignée de passionnés. C'est un sport qui mêle le football et le golf : l'objectif est de faire rentrer un ballon dans les 18 trous que composent le parcours. C'est la première fois qu'une compétition se déroule dans un lieu public : « On a pas l'habitude de jouer sur ce type de terrain mais cela permet de faire connaître le sport » explique Antonio Balestra, vainqueur de la dernière étape de la coupe de France de Foot Golf.

La sixème étape aura lieu, le dimanche 05 juillet, au FootGolf Parc en Champagne, à Romery entre 8h30 et 18h.

Les joueurs doivent propulser un ballon le plus proche du trou. - Association Française de Foot Golf

70 joueurs de toute la France ont participé à la compétition. - Association Française de Foot Golf