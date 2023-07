EN IMAGES - Le plus ancien château d'Alsace sorti de terre par les archéologues

Le plus ancien château d'Alsace est en train de sortir de terre. Daté du IXe siècle, et fondé par la famille du pape Léon IX, il est tout en haut du Purpurkopf, à Rosheim, dans la vallée de la Magel. En cette deuxième année consécutive de fouilles sur le site, il a suffit de cinq jours aux archéologues et aux bénévoles pour mettre à jour la moitié du bâtiment du Moyen-Âge.

ⓘ Publicité

Les étudiants et les bénévoles vont travailler deux semaines sur le site. © Radio France - Alice Marot

Le seul château de cette époque connu dans un rayon de 200 kilomètres

À coup de pelle, de pioche ou de truelle : une vingtaine de bénévoles et d'étudiants en archéologie s'activent, sous la houlette de l'historien Tristan Martine et de l'archéologue Florent Minot. Centimètre par centimètre, le château se découvre. "C'est bluffant de voir le chantier comme ça", souffle Jean, un bénévole déjà présent l'année dernière. Lui l'a découvert sous la forme d'un amas de pierre couvert de terre. Aujourd'hui, les fondations du château sont mises au jour, et des pans de mur de près de deux mètres se dressent en haut du Purpurkopf.

"C'est bufflant de voir le voir comme ça !" © Radio France - Alice Marot

"Même nous, on n'aurait jamais imaginé arriver à une telle structure. On a l'impression que le château sort de terre", se réjouit Tristan Martine, qui décrit un bâtiment "immense" pour l'époque : 19 mètres de long, 12 mètres de large, 10 mètres de haut. De quoi largement dominer la vallée de la Magel : "Au Moyen-Âge, on n'était pas entouré d'arbres comme aujourd'hui, ce qui fait qu'on voyait jusqu'à Strasbourg. Cela veut aussi dire qu'on est vu dans toute la vallée, ce qui est politiquement est symboliquement très important", explique-t-il.

Mais c'est aussi très rare, pour l'époque, et ce qui fait du bâtiment le plus ancien château d'Alsace connu à ce jour. "Les château qu'on visite en Alsace, ils datent du XIIe, XIIIe siècle, explique l'historien. On n'en connaît aucun qui date de cette période dans un rayon de 200 km. Il y en a dans le reste de la France, mais ils se comptent sur les doigts d'une main."

La "Lucie" des châteaux

Voilà qui explique l'importance du site aux yeux des archéologue : il est en quelques sortes le chaînon manquant, celui qui pourrait permettre de comprendre l'histoire des fortifications. "C'est un peu la Lucie des châteaux forts, rigole Florent Minot, l'archéologue. Des châteaux plus tardifs, on en a plein. Des fortification romaine, on en connaît. Mais on a du mal à savoir à partir de quand les nobles commencent à construire des châteaux, et surtout à quoi ils ressemblent au tout début."

Car dans l'Antiquité, les fortifications étaient occupées par les militaires, et pas par la noblesse. Le château du Purpurkopf se situe vraisemblablement dans une période de transition, avant que les fortifications soient habitées par des nobles.

Le mur d'enceinte est lui aussi fouillé. © Radio France - Alice Marot

Un mur d'enceinte encore plus ancien ?

Mais alors, à quoi servait ce bâtiment ? Vu sa situation, il est possible qu'il ait servi de poste de douane, selon les deux spécialistes. Des carreaux d'arbalètes, et des perles de verre, ont également été retrouvés pendant les fouilles. "Manifestement, le site avait un rôle militaire. Mais la suite des fouilles nous aidera à comprendre ses autres fonctions", espère Tristan Martine.

Des perles de verre ont été retrouvées. © Radio France - Alice Marot

Autre mystère : le mur d'enceinte qui entoure le site, sur un périmètre de près de 400 mètres. Des morceaux de céramique de l'Antiquité et de charbon ont été retrouvés entre ses pierres. "Cela peut être la preuve d'une présence romaine ancienne, et les ouvriers du Moyen-Âge auraient simplement remué et utilisé la terre pour leur propre construction", explique Florent Minot.

Des analyses vont être menées, les résultats sont attendus dans les prochains mois. Quant aux fouilles, elles doivent se poursuivre encore une semaine, avant une nouvelle pause jusqu'à l'été 2024.

L'accès au site se fait depuis le chemin de la Fischutte, comptez environ une demi-heure d'ascension. Le site archéologique sera balisé dans les prochaines semaines, et des panneaux explicatifs sur l'état des fouilles doivent être installés d'ici la fin de l'année.

loading