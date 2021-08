EN IMAGES - Quand le plus grand zeppelin du monde survole Orléans et le Loiret

Impressionnant ! Un énorme dirigeable semi-rigide a survolé l'agglomération d'Orléans ce jeudi en début d'après-midi et on ne pouvait pas le rater. Il s'agit en effet d'un zeppelin, immatriculé en Allemagne, et appartenant à Goodyear, le fabricant de pneumatiques : c'est le plus grand zeppelin du monde (75 mètres de long).

Le zeppelin, dans le ciel de Saint-Jean-de-Braye, ce jeudi après-midi © Radio France - Antoine Denéchère

Il a décollé de l'aéroport de Saint-Denis-de-l'Hôtel ce jeudi vers 13h30 et a ensuite filé vers l'agglomération d'Orléans. Il a été aperçu vers 14 heures au-dessus de Saint-Jean-de-Braye, puis d'Orléans. Interrogée, la préfecture du Loiret explique que ce dirigeable n'est pas soumis à une autorisation préfectorale pour effectuer ce type de vol.

Renseignements pris, ce dirigeable, parti d'Allemagne, était dans l'Est de la France mercredi : il a été aperçu à Montbéliard, dans le Doubs, et a atterri à Châlon-sur-Saône, mercredi soir, d'où il a redécolle jeudi matin. Ce zeppelin part vers la Sarthe puisqu'il est attendu sur le site des 24H du Mans jeudi soir, où il sera l'une des attractions durant le week-end de course.

75 mètres de long !

Il mesure donc 75 mètres de long, est large de 19 mètres 50 et haut de 17 mètres 40 : il peut voler à 125 km/h, mais il était plutôt à 50/60 km/h lorsqu'il a survolé le Loiret, à une altitude de 300 à 400 mètres. Mais il peut voler jusqu’à 3 000 mètres d’altitude, et transporter quatorze personnes pour une autonomie de 1 000 kms.