EN VIDEO - Le premier bain de l'année 2022 à Capbreton

A peine l'année commencée, certains ont déjà enfilé le maillot et filé vers l'océan. Le club de marche aquatique de Capbreton avait justement donné rendez-vous aux plus courageux ce samedi 1er janvier à la plage du Prévent pour le premier bain de l'année. Ils étaient plus d'une centaine à répondre à cet appel, sous un radieux soleil.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix