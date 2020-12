VIDÉO - Le traditionnel bain de Noël a bien eu lieu à Nice

C'est un petit rituel, pour éliminer la bûche de Noël. Pour certains Niçois, sans doute les plus courageux, ce 25 décembre 2020 a débuté par un petit plongeon dans une mer Méditerranée à 16 degrés. Le traditionnel bain de Noël a bien eu lieu sur la promenade des Anglais, porté notamment par l'Amicale des nageurs indépendants de Nice.

Guirlande autour du cou, bonnet de Noël sur la tête et maillot de bain ajusté, Thierry, le président de l'Amicale s'est jeté dans les vagues : "Bon, on s'est un peu fait submerger mais c'est Noël, on s'amuse, c'est la fête hein ! Après cette année un peu chaotique, ça fait du bien un peu de folie". Nadia est une nageuse habituée des bassins : "Comme les piscines sont toujours fermées, on n'a pas le choix il faut aller à la mer... avec une petite combinaison par contre."

Le tuto de Robert, 79 ans

Certains passants pourraient prendre les baigneurs pour des fous tant l'eau est fraîche, "plus qu'en Belgique" témoigne Marius, un vacancier venu se prêter à la tradition. Robert a 79 ans, c'est un habitué des bains en toute saison : "Oh non j'ai pas peur ! Au début c'est froid puis je mets le pied 30 secondes, une minute et c'est plus froid ! Après, faut rentrer le reste, les épaules, c'est plus dur", sourit ce Niçois prêt à se jeter à l'eau.

Pour Brian, 29 ans, ce bain de Noël est une grande première. :"Franchement ça fait beaucoup de bien, ça met un coup de fouet, c'est certain. Faut vite rentrer en fait, faut pas réfléchir, on reste pas trop longtemps par contre", puis on sèche grâce au beau soleil présent ce vendredi matin.

"Le père Noël s'est baigné"

Avant une tournée bien fatigante, un visiteur particulier, en provenance du Pôle Nord, est venu glisser une tête dans l'eau. "Le père Noël s'est baigné ! Il est venu hier et il y avait tellement de vent que sa barbe s'est envolée. Bon c'est les aléas de Noël mais après il l'a récupérée et il nous a apporté des cadeaux", affirme Thierry, le président de l'Amicale des nageurs indépendants.

Après celui du 25 décembre, Thierry nous donne rendez-vous le 1er janvier pour le bain de la nouvelle année.