EN IMAGES - Le Vendée Globe à la maison ou comment vivre la course autrement

Le Vendée Globe tient son vainqueur : Sébastien Lacombe, seul en course dans son Vendée Globe à la maison. Il a décidé de créer ce concept pour accompagner la vraie course qui doit se terminer ce mercredi pour les cinq premiers skippers. "L'idée est née le matin où la confirmation du départ à huis clos est tombée, explique ce papa nantais de 48 ans. On était frustré. Comme c'était le confinement, il fallait trouver des occupations. On s'est donc créé notre Vendée Globe à la maison. Le but était de s'occuper en ayant une activité en famille."

Sébastien n'a pas hésité à se mettre en scène derrière le hublot de sa machine à laver. - Instagram @vendeeglobe_a_la_maison

Pendant 66 jours sur son compte Instagram @vendee_a_la_maison, ce Nantais a publié des photos et des vidéos, à prendre avec beaucoup d'humour. "Alex Thomson avait annoncé qu'il prenait de la nourriture pour 66 jours. On s'est dit que c'était déjà pas mal", raconte Sébastien. Car plus les jours passaient, plus les idées étaient parfois difficiles à trouver : "Je regardais ce qui leur arrivait et j'adaptais les publications en fonction."

Le ciré jaune comme costume

Sébastien corne de brume à la bouche, Sébastien dans le vent ou encore Sébastien sous le tuyau d'arrosage. Si le skipper - et acteur - s'appelle Sébastien, ce papa a bénéficié d'une équipe technique composée de ses quatre enfants. "Les ados suivaient le projet mais il ne fallait pas qu'on les voit. C'était moi le skipper. Comme ça m'amusait je l'ai fait avec plaisir."

Parmi toutes les publications, un élément est immuable : le ciré jaune. "C'est le symbole de la mer, explique ce passionné de voile. Maintenant j'ai des amis qui me demandent pourquoi je ne le mets pas pour aller faire les courses." Il ne pourra pas non plus l'enfiler, ce mercredi aux Sables-d'Olonne, les autorités ayant décrété un huis-clos en raison du contexte sanitaire.