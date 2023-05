EN IMAGES - Les agriculteurs stars de YouTube débutent leur tournée en Dordogne

Bastien, aka Stervio , a 400 000 abonnés YouTube, 111 000 pour Etienne Agri youtubeurre, 66 000 pour Alexandre de Prodealcenter ou encore 12 000 sur Tik Tok pour Pauline, aka Etho-Diversité . Ces vedettes des réseaux sociaux sont agriculteurs dans le Lot, la Sarthe, le Berry et le Cantal. Ils partagent leur quotidien, leur amour du métier, leurs galères aussi parfois, sur les plateformes en ligne. Ce jeudi, ils entament la 3e édition du Tracteur Tour , une tournée dans une région de France à la rencontre de leurs fans. Pour leur premier arrêt en Dordogne, les abonnés étaient au rendez-vous à Saint-Astier ce jeudi.

Lucas (à droite) attendait avec impatience Bastien, aka Stervio, et Etienne Agri youtubeurre. © Radio France - Lisa Guinic

Beaucoup de ces jeunes garçons sont venus pour prendre "une photo principalement" avec leurs influenceurs préférés, avance Lucas, 25 ans. "On les voit en vidéo, c'est bien, détaille-t-il, mais les voir en vrai, en réel, c'est beaucoup mieux." Il a même converti sa mère, Jocelyne, 70 ans, à sa passion. "Tous les dimanches matins à partir de 8 heures, c'est YouTube, ajoute-t-elle, presque aussi excitée que son fils. On les adore !"

Lucas prend la pose avec Pauline, aka Etho-Diversité. © Radio France - Lisa Guinic

Les Massey Ferguson, les autres stars du jour

Dans les téléphones aussi, des clichés des trois énormes tracteurs Massey Ferguson rouges. "Des gros comme ça, on ne peut pas en voir tout le temps, s'extasie Clément, 16 ans. C'est impressionnant !" Il en profite aussi pour demander des conseils à Etienne Agri youtubeurre, éleveur de vaches laitières. Clément travaille déjà dans une ferme à Saint-Aquilin : "C'est un truc qui me plaît depuis tout petit et c'est un métier que je voudrais bien faire plus tard."

Les trois tracteurs Massey Ferguson sont les autres attractions de cette tournée des agri-youtubeurs. © Radio France - Lisa Guinic

"Nous avons souvent des commentaires de jeunes qui nous disent 'C'est génial ce que vous faites, on a envie de faire pareil', acquiesce Etienne Agri youtubeurre . L'année dernière, un jeune m'a dit 'Je regarde tes vidéos depuis quelques années déjà, j'ai fait une reconversion et aujourd'hui je travaille avec un agriculteur et je vais reprendre sa ferme' : c'est incroyable", se réjouit l'éleveur.

Etienne Agri youtubeurre fait découvrir le tracteur Massey Ferguson à Timmy, 12 ans. © Radio France - Lisa Guinic

Agri-bashing

Faire naître des vocations est un vrai plus pour ces agri-youtubeurs, pour continuer de produire en France. Leur 3e tournée se concentre sur les exploitations et les communes du Sud Ouest. Ils ont organisé leur tour en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Etienne se souvient avoir commencé à partager son quotidien à la ferme face aux messages difficiles lus sur la profession. "Quand on me dit parfois 'tu maltraites tes animaux, t'es un tortionnaire', etc., des antispécistes sont venus taguer un mur de ma ferme, c'est assez dur. C'est cela qui m'a aussi donné envie d'expliquer le métier sur YouTube, Twitter ou Instagram, c'est vraiment pour contrer cet agri-bashing."

Comme des rock-stars, Bastien, aka Stervio, et Etienne Agri youtubeurre signent de leurs autographes les affiches, à destination de leurs abonnés. © Radio France - Lisa Guinic

Tous, un pied dans le champ, un autre à la table de mixage de leurs vidéos, veulent avant tout partager leurs gestes du quotidien. Sans cacher les moments difficiles. Finances étranglées, corps lassé, multiples normes, administratif récurent, pression sociale, etc. "Mais j'adore ce que je fais, je suis super heureux dans mon métier, assure Etienne Agri youtubeurre. Il faut aussi dire que c'est un beau métier et qu'on est super fier de nourrir les gens et de produire une bonne alimentation."

Alexandre de Prodealcenter et Bastien, aka Stervio, font partie de la 3e édition du Tracteur Tour. © Radio France - Lisa Guinic

Le Tracteur Tour repasse par la Dordogne mardi 30 mai. Les quatre agri-youtubeurs seront à la truffière des Mérigots, à Gabillou, entre Thenon et Hautefort, de 11 à 13 heures.

Chaque édition du Tracteur Tour part à la rencontre des communes et exploitations d'une région de France. Cette année, direction le Sud-Ouest ! © Radio France - Lisa Guinic

