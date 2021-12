EN IMAGES - les amoureux du fantastique ont rendez-vous au salon Grimoire et Chaudron à Dijon

Prenez garde Moldus*, ils se passent des choses quelque peu étranges au Parc des expositions de Dijon. Ne soyez pas surpris si vous croisez un ange déchu qui tire les cartes, des chapeaux pointus qui déambulent et des capes qui virvoltent.

Le salon Grimoire et Chaudron se tient ce week-end à Dijon après une édition 2020 annulée à cause de la pandémie. Un plaisir pour le public et les exposants.

Des passionnés comblés

Qu'ils viennent en visiteurs ou en exposants, les passionnés des mondes magiques sont heureux de retrouver le salon Grimoire et Chaudron. Stéphane, aide-soignant à la ville et spécialiste en potion à la scène, vient de Lyon pour proposer des objets et bijoux tirés de films, séries et livres.

Kerfalt, alias Stéphane, tient un boutique d'objets et bijoux geek et rolistes. © Radio France - Léa Giraudeau

Après quelques démonstrations et tour de magie, Louna 7 ans, et sa cousine Léa sont conquises. "Je l'ai emmenée car elle est fan d'Harry Potter, comme moi", explique Léa. Elles sont assistées à plusieurs cours, comme à Poudlard. Le préféré de Louna ? Les sortilèges !

Léa, 21 ans (à gauche), accompagne sa petite cousine Louna, 7 ans. Elles sont toutes les deux fans d'Harry Potter. © Radio France - Léa Giraudeau

Des petits nouveaux

Mais parmi les visiteurs, il y a aussi des curieux. Et parmi les exposants aussi, comme le Comité de jumelage de Neuilly-Crimolois qui propose des potions, tout aussi fumantes que délicieuses.

Le comité de jumelage de Neuilly-Crimolois propose un cours de potions. © Radio France - Léa Giraudeau

De la pop culture et bien plus encore

Mais au-delà des références à des oeuvres littéraires ou cinématographique, le salon propose bien d'autres stands liés de près ou de loin à la magie.

On retrouve par exemple des objets liés à l'ésotérisme, sur le stand de Sisters of the Moon, avec des pendules, des cristaux mais aussi des décorations dignes d'un cabinet de curiosité.

Outre les objets dérivés de films ou de livres, les visiteurs peuvent trouver des objets plus ésotériques. © Radio France - Léa Giraudeau

Fred (à gauche) et Sandrine viennent Epinal pour proposer des produits ésotériques et de décoration. © Radio France - Léa Giraudeau

De nombreux artisans sont également présents, comme Aline, illustratrice, qui propose ses dessins et bougies. La jeune femme de 22 ans a été bercé par cette univers et les rassemblements médiévaux et conventions. Il était naturelle pour elle de venir de Perpignan pour être présente ce weekend. Une belle occasion de faire connaître son art et sa boutique.

Aline propose ses illustrations et ses bougies. © Radio France - Léa Giraudeau

Et clou du spectacle, bien évidemment, les costumes. Ils ont une place de choix durant ce salon. Samedi et dimanche sont organisés des concours de cosplay. Organisé par l'association Chouette Costume, ce concours met à l'honneur non seulement les tenues, mais aussi l'univers et l'incarnation des personnages fictifs proposés.

Améline Stocker, présidente de Chouette Costume, en tenue de faune elfique. © Radio France - Léa Giraudeau

Santa Desdemona, elle, expose les costumes qu'elle crée et son univers fantasy entre deux cours de chants féériques. Ses inspirations ? La littérature fantastique et l'histoire.