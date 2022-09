EN IMAGES - Les costumes de la 49ème édition de la Coupe Icare récompensés

Après une édition 2020 annulée et une édition 2021 en petit comité à cause du Covid-19, la Coupe Icare a repris des couleurs cette année. Pendant six jours, du 20 au 25 septembre, les salariés et les 1 200 bénévoles de l'évènement ont couru partout et c'est désormais l'heure de la remise de prix du concours de déguisement. Rassemblés sous un immense chapiteau pour échapper à la pluie, les spectateurs attendent patiemment les résultats. Les premiers noms tombent et les applaudissements résonnent. Encore une fois, l'imagination a été au rendez-vous.

Mathieu et sa fille Jade se sont inspirés du cinéma. "J'aime beaucoup Pirates des Caraïbes donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire autour de ça et on a trouvé l'idée du kraken, une sorte de pieuvre géante qu'on retrouve dans l'un des films", explique Jade. Equipé de tentacules et de gros yeux globuleux, le duo a remporté un prix.

Mathieu et sa fille Jade sont déguisés en kraken, une créature marine tirée des légendes scandinaves du Moyen-Âge © Radio France - Chloé Cenard

Le cinéma semble être un bon moyen de trouver des idées. Patrice et Michel descendent de la scène après avoir récupéré leurs cadeaux et s'expliquent : "Nous sommes déguisés en Jacques Villeret et Louis de Funès dans La Soupe aux Choux de Jean Girault." Pour encore plus de réalisme, ils ont volé à bord d'une soucoupe volante. "Le décollage s'est bien passé mais l'atterrissage a été un peu plus compliqué, on a cabossé notre engin", rigolent-ils.

Le prix du meilleur costume de groupe revient à ces cinq copains déguisés en Angry Birds, personnages d'un jeu vidéo © Radio France - Chloé Cenard

L'actualité est aussi une source d'inspiration © Radio France - Chloé Cenard

Dans la foule, une infirmière, Batman, une banane, Mary Poppins ou encore le biathlète Quentin Fillon Maillet.

Un hommage au biathlète Quentin Fillon Maillet © Radio France - Chloé Cenard

Miss et Mister apéro accompagné d'un moine © Radio France - Chloé Cenard

L'année prochain, la Coupe Icare fête sa 50ème édition.