EN IMAGES - Les coulisses d'un exercice de secours en spéléologie dans une grotte à Sainte-Engrâce

Un impressionnant balai de camions de pompiers, véhicules de gendarmerie et spéléologues, matériel sur le dos, a déferlé sur la commune de Sainte-Engrâce samedi 2 et dimanche 3 septembre, en Soule. Aucun accident à déplorer, il s'agissait en réalité d'un exercice de secours en spéléologie. Les Pyrénées-Atlantiques comptent pas moins de 8.000 grottes où se pratique la spéléologie, d'où la nécessité d'organiser chaque année un exercice de ce type, où les différents secours apprennent à se coordonner au mieux. Les opérations de secours dans les grottes sont de plus en plus rares, environ une à deux par an dans notre département, mais elles sont délicates et prennent beaucoup de temps.

Cette année, l'exercice s'est déroulé dans la grotte d'Arphidia, accolée à la grotte de la Verna. Dans le scénario prévu ici, deux spéléologues étaient en difficulté, l'un d'eux était (faussement) blessé. Il a fallu le remonter en civière, ce qui a pris plus de 24 heures. Cinquante spécialistes spéléologues ont été impliqués dans l'exercice et 15 pompiers pour la logistique, car plusieurs équipes sont nécessaires et doivent se relayer au fil des heures. Les spécialistes font à la fois partie des services des pompiers, du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) ainsi que de la Fédération française de spéléologie, seule association (avec la Société nationale de sauvetage en mer) à disposer de ses propres secouristes.

La durée de chaque intervention est très aléatoire. Elle dépend de la distance à laquelle se situe la ou les victimes, la technicité du milieu dans lesquels les secours doivent évoluer (comme un "puit" où il faut descendre en rappel), et bien sûr l'état de la victime (si elle est seulement perdue par exemple ou si elle est blessée et ne peut se déplacer seule). D'où la durée souvent très longue des opérations, qui peuvent durer plusieurs jours. À Sainte-Engrâce, elle a démarré samedi à sept heures du matin et a pris fin dimanche dans la matinée.

Retour en images sur l'exercice de secours :

Les spéléologues s'équipent avant de monter en voiture vers la grotte d'Arphidia. © Radio France - Solène de Larquier

Le poste de commandement, où est suivie la situation et où sont prises les décisions, a été installé dans un camion de secours inter-frontalier. © Radio France - Solène de Larquier

A l'intérieur du poste de commandement, gendarmes, pompiers et PGHM (Unités de montagne de la Gendarmerie nationale) suivent la situation. © Radio France - Solène de Larquier

Une carte représente les 25 kilomètres de galeries de la grotte Arphidia, située au dessus de Sainte-Engrâce. © Radio France - Solène de Larquier

Les différentes équipes de secouristes sont briefés devant le camion, grâce à une carte projetée sur écran. © Radio France - Solène de Larquier

A l'entrée de la grotte d'Arphidia, notre guide indique combien de personnes entrent dans la grotte, à une bénévole qui surveille chaque entrée et sortie. © Radio France - Solène de Larquier

Pour accéder à la grotte, il faut longer un tunnel construit par EDF, ici un câble téléphonique a été installé le temps de l'intervention. © Radio France - Solène de Larquier

Dominique Dorez, conseiller techinque sur le secours sous-terrain, nous montre le chemin. Une corde a été installée sur les premiers mètres. © Radio France - Solène de Larquier

Les parois sont creusées par l'érosion, il faut imaginer porter une civière ici, lorsque la victime est blessée. © Radio France - Solène de Larquier

Nous suivons le câble téléphonique, isntallé par l'une des équipes parties en exploration jusqu'aux vicitmes. © Radio France - Solène de Larquier

Le passage se fait de plus en plus étroit, 70 centimètres de large à peine, pas beaucoup plus de haut. Il faut là aussi imaginer transporter une civière. © Radio France - Solène de Larquier