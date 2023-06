EN IMAGES - Les deux tigresses ukrainiennes accueillies par le Refuge de l'Arche et Raphaël Mezrahi en Mayenne

Deux tigresses ukrainiennes ont été transportées depuis le zoo de Poznan en Pologne jusqu'en Mayenne à Château-Gonthier-sur-Mayenne. Une opération délicate pilotée par le refuge et co-financée par la fondation Brigitte Bardot et l'humoriste Raphaël Mezrahi. En tout, les frais s'élèvent à environ 6.000 euros pour récupérer ces deux félins de moins de deux ans, Uvalisa et Magnolia.

Uvalisa rugit, elle a un tempérament beaucoup plus agité que sa semblable Magnolia © Radio France - Océane Zitouni

Uvalisa et Magnolia ont parcouru près de 3.000 km depuis Kiev pour arriver au refuge de l'Arche © Radio France - Océane Zitouni

L'enclos des tigresses au refuge de l'Arche © Radio France - Océane Zitouni