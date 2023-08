EN IMAGES - Les équipes de France de curling s'entraînent à la patinoire de Louviers

Le curling ne compte que 383 licenciés en France, mais la fédération des sports de glace peut compter sur la sympathie et la disponibilité de l'équipe de France pour en faire la promotion et faire fondre la classe. Eddy Mercier, Quentin Morard et Killian Gaudin, 70 ans à eux trois, (le quatrième, le doyen, Yannick Valvassori, 41 ans n'a pas pu faire le déplacement) se sont entraînés cette semaine sur la glace de Louviers. La patinoire est en effet ouverte toute l'année, grâce aux stages qui y sont organisés. L'équipe de France masculine, 3e de la poule B aux derniers championnats d'Europe, a délaissé quelques jours Megève (Haute-Savoie) pour préparer les prochains championnats qui auront lieu en novembre à Perth en Écosse.

Une partie des équipes de France de curling, avec l'entraîneur national Thierry Mercier © Radio France - Laurent Philippot

Le curling provoque parfois l'amusement voire la raillerie mais aussi l'intérêt : "Avec le statut qu'on a, les gens posent des questions sur le sport parce que c'est un sport qui intrigue beaucoup" avance Eddy Mercier.

Pour réaliser une fente comme celle-ci, les muscles des cuisses de Killian Gaudin sont très sollicités © Radio France - Laurent Philippot

Un match peut durer de deux à trois heures et sollicite autant la tête que les jambes à tel point que le curling est parfois surnommé "les échecs sur glace".

Pour évoluer sur la glace, des chaussures avec pour une une semelle normale et l'autre en téflon et on avance un peu comme avec une trottinette © Radio France - Laurent Philippot

Sylvie Reist et Allison Brageul, deux des quatre membres de l'équipe de France féminine, à l'entraînement © Radio France - Laurent Philippot

Les Jeux Olympiques ? Pas pour tout de suite

13e nation européenne et 41e au classement mondial selon la World Curling Federation , l'équipe de France masculine n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques d'hiver à Milan et Cortina d'Ampezzo (Italie) en 2026. La dernière qualification des Tricolores remonte à 2010, à Vancouver (Canada), avec à la clé une septième place sur dix. "Il y a soixante-quatre pays dans le monde qui jouent au curling et pour les Jeux Olympiques, il y a dix places" souligne l'entraîneur national, Thierry Mercier, qui a défendu les couleurs de la France à Albertville. De nouvelles nations émergent, comme le Qatar, les Émirats arabes unis, le Nigéria, le Brésil ou la Turquie, souvent des équipes pro ou semi-pro alors que les Français sont amateurs et doivent concilier une vie professionnelle et une douzaine d'heures d'entraînement par semaine. Mais en France, le sport se développe et plus uniquement dans les Alpes. Colmar (Haut-Rhin) est d'ailleurs, avec vingt-huit licenciés, le plus gros club de France.

"C'est dans coin de notre tête les JO mais on a encore deux ou trois paliers avant d'y arriver" avance Eddy Mercier mais le curling français est handicapé par le manque de structures d'entraînement, "les structures les plus proches pour nous sont en Suisse" souligne Thierry Mercier, "s'il y a un club à Bordeaux, il faut traverser la France tous les quinze jours". L'entraîneur aimerait bien une ou deux halles de curling en France hors Rhône-Alpes "pour que ce soit accessible à tout le monde".

En attendant, vous pouvez pratiquer le curling dans l'Eure au Ice Skating Club de Louviers et en Seine-Maritime au Rouen Olympic Club .