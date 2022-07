EN IMAGES - Les fêtes maritimes de l'Aber Wrac'h se sont achevées par une course d'OFNI

Clap de fin pour les fêtes maritimes d'Aber Wrac'h à Landéda. Plus de 25.000 visiteurs ont pu admirer de vieux gréments et profiter de nombreuses animations durant trois jours. Le clou du spectacle : une course plutôt insolite, entre 6 embarcations uniquement fabriquées d'objets recyclés. On les appelle les OFNI, comprenez Objet Flottant Non Identifié. Dans un premier temps, le but est de faire flotter l’embarcation, et le plus longtemps possible. Ensuite, il faut gagner la course !

Le "Transat'Antik" est composé de planches de bois attachées sur des tonneaux de bières © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une embarcation conçue avec une vieille baignoire en fonte et quelques bidons sur le côté © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le couple a été prudent... leur embarcation est fabriquée sur deux kayaks © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Deux tonneaux de bière forment l'embarcation de ces deux amis © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des tonneaux forment la base de l'embarcation et par dessus... des bambous ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Toutes les embarcations ont réussi à flotter ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des notes attribuées aux embarcations

Une course insolite… mais sérieuse aussi. Un jury, composé de trois membres organisateurs de l'évènements, scrute les embarcations et leur attribue des notes. A la fin, une moyenne est établie entre l'ordre d'arrivée des embarcations et les notes misent sur la fabrication en elle-même. "On note aussi le look des participants et l'originalité de leur OFNI. On veille également à ce que toutes les embarcations soient faites d'objets recyclés", confie Anne-Laure, l'une des jurées.

André, Hervé et Antoine sont les grands gagnants de la compétition avec leur OFNI en bambou © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Résultat : l'OFNI avec le canard en tête de proue remporte la course mais c'est l'embarcation en bambou qui se hisse à la première place finale. "Ils ont fait un sacré boulot sur leur embarcation. Et surtout, ils ont mis l'ambiance et ont fait rire tout le monde", confie Alexandre Tréguer, président du comité d'organisation des fêtes maritimes et membre du jury.