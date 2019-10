EN IMAGES : les Foulées Roses du Moun 2019 à Mont-de-Marsan

Près de 3 000 personnes ont participé aux Foulées Roses du Moun à Mont-de-Marsan ce dimanche 27 octobre au profit de la lutte contre le cancer. Les participants, vêtus de rose, ont marché et couru le long d'un parcours de 5 kilomètres à travers la ville.

Mont-de-Marsan, France

Le rose a envahi les rues de de Mont-de-Marsan ce dimanche matin, alors que près de 3 000 coureurs et marcheurs se sont élancés pour un parcours de 5 kilomètres, depuis la place de la Mairie et jusqu'aux Nouvelles Galeries, en passant par les Halles, la Villa Mirasol, et la place du Sablar.

Les Foulées Roses du Moun 2019 © Radio France - Flore Catala

Les Foulées Roses du Moun 2019 © Radio France - Flore Catala

Les Foulées Roses du Moun 2019 © Radio France - Flore Catala

Les bénéfices récoltés durant ces Foulées Roses, où chaque coureur a participé à hauteur de 10 euros, reviendront à trois associations : la Ligue contre le Cancer, l'association Pont de Corail montée par des soignantes du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, et qui oeuvre pour améliorer le confort des personnes en cours de traitement d'un cancer, et l'association Hope Team East, qui accompagne par le sport les personnes atteintes de cancer, pendant et après leur traitement.

Les Foulées Roses du Moun 2019 © Radio France - Flore Catala

Les Foulées Roses du Moun 2019 - les échassiers font partie de l'association ESA (Echasses Spectacle Animation) © Radio France - Flore Catala

Les Foulées Roses du Moun 2019 © Radio France - Flore Catala

Les Foulées Roses du Moun 2019 © Radio France - Flore Catala

Les Foulées Roses du Moun 2019 - une petite fille encourage les coureurs avec des bulles © Radio France - Flore Catala

Les Foulées Roses du Moun 2019 © Radio France - Flore Catala

Près de 3 000 personnes, adultes comme enfants, ont participé aux Foulées Roses du Moun pour cette édition 2019. C'est plus que l'année dernière, où environ 2 500 inscrits ont été recensés.