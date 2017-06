EN IMAGES - Les meilleurs détournements du portrait officiel d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi sur Twitter son portrait officiel de président de la République. Sur le réseau social, la photo a rapidement été détournée, un concours a même été lancée entre les internautes.

Le président de la République Emmanuel Macron a publié jeudi sur Twitter son portrait officiel, celui qui sera accroché dans toutes les mairies de France. La photo, prise par la photographe de la présidence, Soazig de la Moissonnière, a beaucoup inspiré les internautes, qui ont décidé de proposer des versions très personnelles du portrait officiel du chef de l'État. D'autant plus qu'un concours de détournement a été lancé par le site Topito.

🎶 It's fun to stay at the LREM !! 🎶 #PortraitOfficiel #PoseTonMacron pic.twitter.com/TXdE1ub28D