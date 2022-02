EN IMAGES - Les répétitions des Folies Béarnaises à Pontacq avant les Champs-Elysées

Une semaine avant le défilé des Folies Béarnaises sur les Champs-Elysées, près de 350 danseurs et musiciens se sont rassemblés à Pontacq pour une répétition générale.

C'est un événement inédit. 2022 brebis, une vingtaine d'attelages de vaches béarnaises, des ânes, des bergers et des artistes qui défilent à Paris, voilà le projet un peu fou des Folies Béarnaises, une transhumance sur les Champs-Elysées.

Les participants au défilé avaient rendez-vous sur la place de l'église, à Pontacq, pour la répétition générale. © Radio France - Alia Doukali

À l'occasion de la clôture du Salon de l'Agriculture, dimanche 6 mars 2022, l'Agence d'attractivité et Développement Touristique Béarn Pays basque (AaDT) organise une parade. Le défilé se déroulera entre l'Arc de Triomphe et le rond-point des Champs-Elysées. Objectif : promouvoir le Béarn et ses traditions.

Un événement de grande ampleur qui demande d'importants préparatifs. Les organisateurs se préparent depuis près de deux ans. Une semaine avant le grand jour, près de 350 danseurs et musiciens se sont rassemblé dans le centre de Pontacq (Pyrénées-Atlantiques), pour une dernière répétition générale.

Deux des participants à la parade, vêtus de leur costume traditionnelle béarnais pour l'occasion. © Radio France - Alia Doukali

Les membres du groupe Loceu de Pau se sont entraînés aux danses et musiques traditionnelles béarnaises. © Radio France - Alia Doukali