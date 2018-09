Saint-Mars-sur-la-Futaie, France

Et la construction éphémère est très ressemblante. Il y a des tours, un pont-levis, des remparts. 15 mètres de long, 5 de hauteur.

Un truc de dingue et tout ça pour la fête médiévale de ce week-end. Des tas d'animations et un des plus grands vide-greniers du département avec 400 exposants.

illustration château fort en paille © Radio France

Impossible de louper ce château fort en paille, il est à l'entrée du village et se dresse fièrement au bord de la route qui mène à Landivy.

