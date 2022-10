EN IMAGES Luminescences : un festival de créations lumineuses dans le zoo d'Amnéville

Une nouvelle animation au zoo d'Amnéville ! Le festival Luminescences commence ce dimanche 30 octobre, à la faveur du changement d'heure. Jusqu'au 25 mars 2023, le zoo s'animera certains soirs à la tombée de la nuit, avec 900 lanternes et 7000 décorations, réparties sur 1,4 km, sur le thème des animaux et de la nature.

Animer les lieux en hiver

Pour la Présidente du zoo d'Amnéville Albane Pillaire, il s'agit de faire vivre le parc en hiver aussi : "à cette période de l'année, le calme envahi nos allées, on vient un peu pour Halloween et puis après, on oublie le zoo. Là, on n'a pas envie du tout d'être oubliés, on a envie de vous surprendre et de vous emmener en voyage ! "

Au détour d'une allée, plongé dans ce parcours sur fond de bande musicale, Glenn Dobbin, le responsable de l'entreprise canadienne qui fabrique ses lanternes, est venu voir le résultat : "C'est un spectacle fabuleux. On fait des installations dans le monde entier, dans toute l'Europe, mais aussi en Amérique du nord et du sud... Et honnêtement : je pense que c'est l'un des plus beaux spectacles qu'on ait fait jusqu'à présent !"

Luminescences a mobilisé des soudeurs et des maîtres ferronniers pour construire les lanternes, mais également les équipes du zoo (menuisiers, électriciens, paysagistes ou encore graphistes). Toutes les lanternes sont à leds, pour limiter la consommation électrique à 1% de la facture du zoo. Les lumières seront éteintes chaque soir vers 21h, pour ne pas déranger les animaux.

Des structures lumineuses monumentales agrémentent le parcours. © Radio France - Annaïg Haute

Luminescences c'est les mercredi, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés jusqu'au mois de mars. Entrée inclus dans les tickets du zoo ou sur réservation à part.

Les différentes lanternes s'inspirent des animaux et végétaux. © Radio France - Annaïg Haute