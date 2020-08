EN IMAGES - Metz : un bar sur le thème de l'église ouvre le weekend de l'Assomption

Un bar sur le thème de la religion, qui ouvre rue Sainte-Marie à Metz, et en plus le weekend de l'Assomption, ça ne s'invente pas. Les deux gérants assurent qu'il s'agit d'un hasard ! Visite en images.

Les fenêtres colorées façon vitraux, des photos de bonnes soeurs qui font de la luge sur les murs, et surtout : une statuette dorée de la Vierge Marie qui trône sur la tireuse à bière, au-dessus des Franciszkaner et autres bières d'Abbaye : "Vendredi soir pour l'ouverture, avec le monde qu'il y avait et le nombre de bières qu'on a tiré, elle a tremblé, tout le monde voulait la toucher. On va essayer de la fixer", explique Vincent, cogérant avec sa compagne Camille.

Les gérants, Vincent et Camille, dans leur bar qui a ouvert vendredi soir. © Radio France - Marc Bertrand

Beetle Nun et Au nom du Fizz

Un bar qui ouvre le weekend de l'Assomption, sur le thème de l'église, et qui plus est rue Sainte-Marie, au 7 bis, tout près de la cathédrale de Metz où des centaines de fidèles fêtent la montée au ciel de la vierge Marie. "Le bénitier", c'est son nom, a servi ses premiers cocktails vendredi soir.

Les toilettes homme, ambiance... paradis. © Radio France - Marc Bertrand

Sur le tableau à craie, les cocktails ont des noms évocateurs : Beetle Nun, ou Au nom du fizz, "c'est celui qui a le mieux marché", sourit Vincent. Et attendez de voir le confessionnal : "Pour les toilettes, on a fait un côté enfer et un côté paradis. Chez les hommes, le paradis, avec la porte rose et les petits nuages au plafond", sans oublier un magnifique poster de Jésus Christ Superstar, l'Opéra.

Toilettes des femmes. Autre salle, autre ambiance. © Radio France - Marc Bertrand

"Un hommage à la beauté de l'art religieux"

Les gérants, Camille et Vincent, le jurent devant dieu : ils ne veulent pas se moquer de la religion. "J'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai beaucoup étudié la Bible et l'art religieux", explique Camille, "c'est vraiment un bar cathédrale, comme un hommage à la beauté de l'art des églises".

Passion nonne, sur les photos aux murs. © Radio France - Marc Bertrand

Le couple n'a, dit-il, même pas fait exprès d'ouvrir le jour de l'Assomption : "C'est le jour de l'anniversaire de Vincent, pour ses 35 ans. Mais ça tombe plutôt bien !", sourit-elle. En tout cas le bar remplace un autre débit de boisson qui avait fermé il y a 4 mois, après une importante inondation. Un véritable déluge, disent les deux gérants.