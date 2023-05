EN IMAGES - Naissance de trois louveteaux arctiques à Legendia Parc

C'est la première fois que des louveteaux arctiques voient le jour à Legendia Parc. Nuka, Inari et Kenaï - ce sont leurs noms - sont nés le 14 avril dernier et commencent "tout juste à sortir de leur tanière", explique le parc dans un communiqué. Il s'agit de deux femelles et d'un mâle.

Les louveteaux ont été pucés par un vétérinaire - Legendia Parc

"Les trois petits ont été pucés [...] par le vétérinaire en présence de l'équipe de soigneurs animaliers. Les trois louveteaux se portent à merveille", se réjouit le zoo.

Il s'agit d'une naissance "exceptionnelle" pour le zoo, car il s'agit de la "première portée" de cette race. Il y a deux ans, des louveteaux du Canada avaient vu le jour dans ce parc zoologique.