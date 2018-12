EN IMAGES - Noël : plus de 40 guirlandes illuminent leur maison à Ruffec dans l'Indre

Une famille de Ruffec, dans l'Indre, décore sa maison de guirlandes et figurines lumineuses chaque année pour les fêtes. Une quarantaine de guirlandes ornent la façade et le jardin. L'intérieur de la maison est également décoré de manière impressionnante.

Ruffec, France

C'est incontournable chaque année pour la famille Verzy à Ruffec, dans l'Indre : il faut décorer la maison de guirlandes et figurines clignotantes ! Rien que dans le jardin et sur la façade, une quarantaine de guirlandes illuminent l'extérieur... sans compter les bonhommes de neige, rennes et autres Père Noël en décorations.

"On en met énormément, c'est grandiose!" - Lydie Verzy, la mère de famille

Chaque année, il faut deux ou trois jours pour tout monter et installer, puis trois jours pour le démontage. Comme les multiprises du commerce sont insuffisantes, Laurent, le père, a carrément bricolé des tableaux de dix prises étanches, pour l'extérieur. Et le couple reconnaît que la période des fêtes "se voit sur la facture d'électricité".

Les figurines sont installées devant la maison. © Radio France - MC Fournier

A l'intérieur, le couple bouge les meubles pour décorer aussi le salon. Un grand sapin orne la pièce et des décorations clignotent sur tous les meubles, surplombées de guirlandes de couleurs accrochées au plafond.

A l'intérieur, le salon est aussi (très) décoré. © Radio France - MC Fournier

Passionnés par Noël

La famille Verzy consacreune partie de son budget et de son temps à ces décorations par passion. "On adore Noël, c'est une période où on peut se lâcher et faire plaisir aux gens, c'est magique!" confie Lydie.

Chaque année, les habitants des environs et les curieux s'arrêtent pour admirer la maison et le jardin, entre le 1er décembre et le 20 janvier environ. Les voisins se sont mis à leur tour à illuminer leurs demeures. Et les Verzy reçoivent des remerciements, soit dans la rue, soit dans la boîte aux lettres. Ils ont aussi proposé à la maire d'organiser un concours des maisons décorées.