EN IMAGES - Paris-Roubaix : j'ai testé les pavés du mythique carrefour de l'arbre

Le Paris-Roubaix c'est ce weekend ! Samedi pour la 3e édition de la course femmes ; et dimanche pour la 120e édition de celles des hommes, qui vont parcourir quelques 256,6 kilomètres et 29 secteurs pavés. Avant les deux grands départs, France Bleu Nord a voulu prendre le pouls des pavés. Je suis donc - Hélène Fromenty - allée avec mon vélo (et mon micro) aux abords du fameux carrefour de l'arbre, près du village de Gruson, dans la Pévèle (Nord).

ⓘ Publicité

Je suis partie de Lille vers 8h30 du matin et j'ai roulé environ 12 kilomètres pour atteindre le début du secteur, qui est visible de loin avec une arche. On peut y voir cinq étoiles, qui représentent le niveau de difficulté de la zone. Il s'agit d'un des secteurs les plus durs de Paris-Roubaix.

Une arche marque le début et la fin du secteur pavé. © Radio France - Hélène Fromenty

Je me suis donc lancée dans le secteur avec le plus de vitesse possible, car il est difficile d'en regagner ensuite sur les pavés. Pour atténuer les chocs, je suis partie avec des pneus assez épais de 35 millimètres, que j'ai légèrement sous-gonflés.

J'ai aussi tenté de mettre le maximum de poids sur l'arrière de ma selle et de garder mes mains bien à plat sur le guidon : il faut être le moins crispé possible pour ne pas avoir trop mal aux bras.

Voler sur les pavés

Une fois bien engagée sur les pavés, j'ai essayé de rester sur le haut du pavé autrement dit, au milieu de la route, là où c'est bombé et donc le moins abimé. Objectif : "voler sur les pavés" comme on dit.

Lors de mon passage, le temps était sec et ensoleillé, mais avec la pluie des derniers jours, les pavés étaient bien glissants, avec pas mal de flaques et de boue sur le côté de la chaussée.

Sur le côté de la chaussée, les pavés sont gorgés de flaques de boue. © Radio France - Hélène Fromenty

Pour autant, et par miracle, je parviens à avancer sans tomber ni trop perdre l'équilibre !

"Les pavés, c'est terrible"

Comme moi, de nombreux cyclistes sont venus s'essayer aux pavés. J'ai pu croiser des amateurs venus de loin, avec des accents belges ou italiens.

Et puis aussi ce groupe d'amis grenoblois venus spécialement pour le weekend : Jérôme, Cyril, Jean-François et Jonathan, tous férus de cyclisme, mais plus habitués à l'asphalte et aux reliefs isérois, qu'aux pavés et aux monts du Nord.

Ces quatre Grenoblois sont venus spécialement dans le Nord pour le weekend de Paris-Roubaix. © Radio France - Hélène Fromenty

Samedi, ils participeront d'ailleurs au Paris-Roubaix Challenge, une course amateure qui reprend les 29 secteurs pavés mais sur 170 kilomètres seulement.

loading

Le fameux virage

Sur la route, j'ai aussi croisé des coureurs professionnels, comme un groupe de jeune de l'équipe nationale norvégienne, venue pour s'entrainer avant de concourir dimanche.

Quelques professionnels sont aussi là pour se mettre en jambe avant la course de dimanche. © Radio France - Hélène Fromenty

Eux vont forcément très vite, sans doute à plus de 30km/h, contre une grosse quinzaine pour moi. Je passe notamment bien moins vite dans le célèbre virage, théâtre chaque année de beau spectacle, voire de chutes.

Après avoir perdu un peu de vitesse à cause des secousses, j'aperçois enfin le bout du secteur, synonyme de la fin du calvaire. Je ne suis pas mécontente de mettre pied à terre ! Je n'ai jamais aimé les pavés... et je n'aime toujours pas ça !

loading