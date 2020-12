EN IMAGES - Passionnée de décorations de Noël, cette Creusoise en installe 350 au Chauchet

Une creusoise passionnée de décorations de Noël habite Le Chauchet, à l'est de Chénérailles et ça se voit ! Tous les ans, Maryse Froger installe des centaines de décorations sur sa maison. Comme elle ne résiste pas à l'achat de nouveautés, elle commence à s'étaler dans le bourg.

S'il y a un endroit où la magie de Noël se prolonge en Creuse, c'est bien sur la toute petite commune du Chauchet ! Une centaine de personnes vivent dans ce village à l'est de Chénérailles, où en ce moment il y a plus de décorations de Noël que d'habitants.

Tout part de la maison de Maryse Froger. Cette aide soignante de 53 ans est passionnée de décorations de Noël depuis plus de vingt ans au point que ses guirlandes et sujets lumineux prennent de plus en plus de place dans le centre bourg. Comme sa maison et son jardin sont de chaque côté de la route principale, on a l'impression d'entrer dans un véritable village de Noël.

La propriété de cette pasionnée s'étend des deux côtés de la route. On est donc plongé dans le monde de Noël dès l'arrivée au Chauchet. - Maryse Froger / DR

Coin du pôle nord, de la forêt, des bonhommes de neige ... tout est installé par thème et Maryse s'étale même sur la grange de son voisin. "Depuis trois ans il me donne la permission de décorer, parce que j'avais des décos ... je ne savais plus quoi en faire, et puis je n'aime pas que ça soit l'un sur l'autre, ça fait tout un ensemble."

Maryse Froger pense l'installation de ses 350 décorations en détails pour qu'il y ait des thèmes et que "ça ne soit pas l'un sur l'autre." - Maryse Froger / DR

Les préparatifs commencent en octobre

Elle installe 350 objets lumineux en tout, de la plus petite guirlande à l'ours à taille humaine. Cette année, Maryse a ajouté quarante pièces à sa collection."C'est plus fort que moi" confie-t-elle, "quand je vais dans un magasin, je vois des décorations de Noël que je n'ai pas, il faut que j'achète ! Je suis à l’affût de la déco que je n'ai pas ou qui est différente."

Maryse avait repéré cet ours géant dans un catalogue depuis plusieurs semaines. À la réouverture des commerces, elle était à 8H30 devant le magasin pour être sûr de l'avoir. - Maryse Froger / DR

L'aide soignante a passé son mois de novembre à les installer minutieusement sur sa façade et dans ses massifs de fleurs, mais "en octobre je descends toutes mes décorations pour regarder ce qui fonctionne ou pas." Comme tout est branché sur son compteur électrique, cela lui a joué quelques tours au moment de lancer le lave-vaisselle alors elle a tout prévu. "J'ai appelé EDF pour faire augmenter mon compteur !"

Près de 2.500 euros par an pour offrir la magie de Noël

Pour offrir cette féerie, Maryse met régulièrement de l'argent de côté. Sa décoration lui coûte entre 2.000 et 2.500 euros par an. "C'est mon plaisir et puis faire plaisir aux autres je trouve que c'est très important, en plus dans les moments difficiles. J'aime ça !"

Chaque soir, elle se promène dans ses illuminations pour vérifier que tout fonctionne et échanger avec les passants sur sa passion. Tout est allumé de 17H30 à 20H , couvre-feu oblige. Maryse Froger invite tous ceux qui le souhaitent à visiter le Chauchet en respectant les gestes barrières et portant un masque. Elle sera ravie de vous raconter tous les secrets de son installation jusqu'au 5 janvier !

Découvrez l'univers de Noël de Maryse Froger en vidéo :