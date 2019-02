En Images - Plus de 200 chats (trop mignons) à l'exposition féline d'Amiens

30 races et plus de 200 chats seront présentées, ce dimanche 10 février 2019, au gymnase du lycée de la Providence.

Savez-vous ce qu'est un munchkin ? Un ocicat ? Ou un donskoy ? Ce sont des races de chats rares. Et elles seront toutes présentes, ce dimanche 10 février 2019 encore, à l'exposition organisée par l'association féline Nord Picardie au lycée de la Providence à Amiens. Plus de 200 matous de 30 races différentes seront présentés au public. Des chats qui appartiennent à des éleveurs et à des passionnés venus d'un peu partout en France et même de Belgique. Depuis samedi, ils concourent dans différentes catégories pour décrocher des titres et des prix. Voici quelques uns des plus beaux spécimens.

Le petit One Love (alias Diamond) par exemple a fait craquer plus d'un visiteur.

One Love, un chaton ragdoll de 6 mois (à droite) © Radio France - Claudia Calmel

Les munchkins peuvent avoir les pattes courtes, comme les teckels et les bassets chez les chiens © Radio France - Claudia Calmel

un beau specimen de femelle maine coon © Radio France - Claudia Calmel

Oaksblack, un autre maine coon de 11 mois se repose dans sa cage © Radio France - Claudia Calmel

Nikita, une jeune femelle ocicat. Il n'y en aurait qu'une vingtaine de spécimens en France © Radio France - Claudia Calmel

Ondine, un sphyx : race de chats nus, dépourvus de poils © Radio France - Claudia Calmel

Oxara, un chat norvégien © Radio France - Claudia Calmel

Olympe et Icare, deux chats siamois © Radio France - Claudia Calmel

Maya, une jeune chartreuse © Radio France - Claudia Calmel

Un repos bien mérité après une journée de concours pour cette jeune femelle © Radio France - Claudia Calmel

L'exposition de l'association féline Nord Picardie se poursuit ce dimanche 10 février au gymnase du lycée de la Providence à Amiens entre 10 heures et 18 heures. L'entrée coûte 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants à partir de 8 ans.