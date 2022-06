Course insolite ce samedi à Vire, dans le Calvados ! Plus de 3500 petits canards jaunes en plastique ont été lancés dans la retenue d'eau de l'écluse pour dériver avec le courant. Une course sous forme de loterie organisée par l'association commerçante "Vire Avenir".

EN IMAGES - Plus de 3500 canards en plastique font la course dans le canal de l'écluse de Vire

Une course folle, ou presque, ce samedi 25 juin dans le canal de l'écluse de Vire, dans le Calvados. Pas de natation ou de canoë-kayak, mais une course de petits canards jaunes en plastique ! Plus de 3500 canards ont été lancé aux alentours de 15h dans l'écluse, devant près de 200 spectateurs et parieurs.

Plus de 200 curieux et parieurs au bord du canal de l'écluse pour assister à la course © Radio France - Léo Limon

Compétition populaire organisée pour la deuxième fois par l'association de commerçants Vire Avenir, après la première édition de 2019.

Le concept est simple et ressemble à celui d'une loterie. Chaque participant à pu acheter un ticket avec un numéro pour trois euros, un numéro également inscrit sur l'un des canards.

Les recettes de la compétition permettent à l'association de commerçants Vire Avenir de financer des événements tout au long de l'année © Radio France - Léo Limon

Conditions météo dantesques

Dès le départ de la course, les choses se sont gâtées pour les 3500 canards avec une météo très défavorable. Un courant très faible et un vent contraire. Au final il a fallu l'aide de l'organisation et de deux barques pour faire avancer les canards.

Fort vent contraire et très faible courant, les organisateurs ont aidé les canards à avancer © Radio France - Léo Limon

Pour l'heureux élu du jour, la récompense est un chèque cadeau de 500€ à dépenser dans les commerces de l'association Vire Avenir. Et pour les suivants les lots sont également offerts par des commerçants de l'association.

Le canard désigné vainqueur est finalement celui arrivé ... dernier ! © Radio France - Léo Limon

Face aux conditions de course et puisque les canards ont été rapatriés vers l'arrivée avec un filet, c'est le canard arrivé dernier qui a été désigné vainqueur. Les gagnants suivant ont été tirés au sort.