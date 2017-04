En images : plus de 600 coureurs pour le premier "Mayday" à Mayenne

Plus de 600 personnes ont participé à la première édition du "Mayday" en ce dimanche de Pâques à Mayenne. Il y avait le plus long trail du département, 53km, mais surtout une course à obstacles de 6km. Et les Mayennais s'en sont donné à cœur joie.

La première édition vient à peine de s'achever que l'organisateur, Jean-Marie Tridon veut que le "Mayday" devienne un rendez-vous annuel lors de ce dimanche de Pâques. Retour en images sur une journée sportive, harassante mais réussie pour les plus de 600 participants.

Les concurrents étaient prévenus : il fallait se mouiller sur le parcours. © Radio France - Fabien Burgaud

La solidarité entre les sportifs, ça c'est important ! © Radio France - Fabien Burgaud

Une étape redoutée : le passage dans la boue. Mais bon, on se rassure en disant que c'est bon pour la peau. © Radio France - Fabien Burgaud

Objectif : atteindre la botte de paille © Radio France - Fabien Burgaud

La politique est vraiment partout, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle © Radio France - Fabien Burgaud

L'une des seules épreuves sans vrai défi physique : recevoir de la poudre colorisée ! © Radio France - Fabien Burgaud

Un festival de couleurs et pas mal de sourires malgré les difficultés du parcours © Radio France - Fabien Burgaud

Visiblement, il existe deux techniques pour descendre © Radio France - Fabien Burgaud

Dernier effort avant la ligne d'arrivée © Radio France - Fabien Burgaud

Romain, venu seul, a déjà hâte de voir les images enregistrées par sa caméra © Radio France - Fabien Burgaud

Pause fraîcheur après l'arrivée pour Mireille, Marina et Aurélie © Radio France - Fabien Burgaud

En bleu, Arnaud avec son équipe colorée © Radio France - Fabien Burgaud