EN IMAGES - Plus de 70 espèces différentes découvertes sous la surface du bassin des Chalutiers à La Rochelle

Plus de 70 espèces ont été recensées en une heure par les plongeurs du club Subaqua dans le bassin des Chalutiers à La Rochelle

Difficile d'imaginer que sous les coques des bateaux du bassin des Chalutiers, l'un des deux bassins du Vieux-Port à La Rochelle, se cachent autant d'espèces. Six plongeurs du Subaqua Club de La Rochelle ont recensé plus de 70 espèces différentes lors d'une plongée d'une heure, la semaine dernière. "Il y a des hippocampes au niveau de l'Office de Tourisme" constatait Patrick Charpentier responsable biologie au Subaquaclub. "C'est une bonne nouvelle, ils sont toujours dans des sites préservés, et là ils ont l'air d'avoir trouvé leur bonheur !".

Sous les pontons du bassin des chalutiers, des ascidies (animaux marins fixés) - Patrick Charpentier

Les six plongeurs du Subaqua Club ont vu beaucoup d'éponges, d'ascidies (des animaux marins filtreurs). Dans le groupe, Guillaume Eveillard, le biologiste de l'Aquarium de La Rochelle est allé vérifier que la vie se développe sur les pieux immergés il y a trois mois dans le bassin : "Les piliers sont très colonisés, on va bientôt les remonter, ils sont superbes" s'exclame-t-il. Les pieux seront ensuite montrés au public.

Une grande diversité s'est développée sur les pieux immergés dans le bassins des Chalutiers il y a trois mois - Eric Pesme

Un gobie dans les eaux du bassin des Chalutiers - Patrick Charpentier

La plongée a permis au Subaqua Club de faire du repérage : il aimerait bien proposer à des plongeurs confirmés de venir découvrir les richesses du bassin des Chalutiers.