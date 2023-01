EN IMAGES - Près de Bourgoin-Jallieu, la "ferme de Jean-Jacques Rousseau" est à vendre

Ceux qui la connaissent l'appelle "la ferme de Jean-Jacques Rousseau" et pour cause, cette propriété installée sur les hauteurs de Maubec (Isère) près de Bourgoin-Jallieu a abrité l'écrivain et philosophe du XVIIIe siècle. Chargée d'histoire, cette bâtisse hors norme est aujourd'hui à vendre, devenue trop difficile à entretenir pour ses propriétaires.

L'écrivain a habité cette ferme pendant un peu plus d'un an

Cette ferme a certes été le lieu de vie d'un représentant important de la littérature française, mais son histoire remonte jusqu'au XVe siècle. "Ils sont remontés jusqu'en 1436 sur la maison donc je pense que l'entrée principale a presque 600 ans" estime Frédéric Grange, directeur de l'agence immobilière Orpi de Bourgoin-Jallieu, en charge de la vente.

La construction de ce corps de ferme remonte au XVe siècle. © Radio France - Noémie Philippot

Une fontaine habille la cour de ce "gros corps de ferme" et on imagine donc Jean-Jacques Rousseau la traverser entre janvier 1769 et avril 1770, pendant son année et demi de résidence en Nord-Isère. Avant de s'installer à Maubec, l'écrivain s'est marié à Bourgoin-Jallieu en 1768. Il est venu sur les hauteurs "pour respirer un air plus sain et boire une eau meilleure" indique la plaque installée à côté de l'entrée de la ferme.

Cette plaque installée à côté de l'entrée est la seule trace du passage de Jean-Jacques Rousseau dans cette propriété. © Radio France - Noémie Philippot

Au-delà de cette plaque, rien n'indique le passage de Jean-Jacques Rousseau ici. La chambre qu'il a occupée, "selon la légende" ne porte aucune trace de sa résidence. Rousseau a-t-il écrit ici en partie ses Confessions, dont la première partie est parue en 1782 ? Mystère, la chambre est vide, au bout d'un couloir. Ce n'est pas la plus grande, "ni la plus jolie" sourit l'agent immobilier. Les successeurs de l'écrivain ont laissé plus de traces : des dates sont gravées sur les murs, sûrement liées à l'activité de la ferme au XIXe et au XXe siècle. "C'est une maison avec son passé, ses histoires et ses secrets aussi" continue Frédéric Grange.

L'entrée de la chambre occupée par Jean-Jacques Rousseau dans la ferme de Maubec. © Radio France - Noémie Philippot

Veiller à ce que la maison ne soit pas dénaturée

Pour lui, il faut veiller à ce que les lieux ne soient pas dénaturés. "On aura des amoureux de la pierre, de la bâtisse, de l'histoire... après on a eu pas mal d'appels pour faire d'autres choses, plusieurs logements par exemple et ce n'est pas l'idée de la maison. On va essayer de trouver quelqu'un qui va restaurer et donner une suite logique à la propriété."

L'agent immobilier y sera d'autant plus attentif que cette maison si particulière appartient à des membres de sa famille depuis plusieurs dizaines d'années. "Je venais tout petit, je n'aurais pas pensé la vendre un jour" mais les propriétaires la vendent car avec "tout ce qu'il y a autour, les dépendances", l'entretien est difficile.

La propriété est proposée à la vente à 820.000 euros. © Radio France - Noémie Philippot

Ils ont donc décidé de "passer le relai" en espérant pouvoir se dire que "la vie continue dans la maison, parce que quand on voit aujourd'hui, c'est un peu tristounet de se dire qu'il n'y a plus personne, il y a tellement eu de choses dans cette maison-là." La ferme Jean Jacques Rousseau est à vendre à 820.000 euros mais les travaux de rénovation peuvent représenter un budget de 300.000 à un million d'euros estime l'agent immobilier, selon ce que le futur acheteur souhaite faire.