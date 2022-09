EN IMAGES - Quand les basketteurs du BBD font les vendanges en Dordogne

On n'a plus l'habitude de les voir sur les parquets qu'avec des sécateurs dans les mains, les joueurs du Boulazac Basket Dordogne étaient dans les vignes du château le Raz à Saint-Méard-de-Gurçon pour participer aux vendanges sur une idée de leur président Laurent Serres. L'équipe a ramassé les grappes sur environ un hectare et demi de cépages blancs. Une journée cohésion a été organisée par le BBD avant la reprise du championnat Dordogne avec tout l'effectif sauf Kavell Bigby-Williams, le joueur a du rejoindre sa sélection nationale britannique.

"Ils se sont rendus compte que la terre était basse"

Patrick Barde, viticulteur, a accueilli l'équipe pendant environ une heure et demi. "On les a équipé en hottes et en sécateurs" explique ce fan du Boulazac Basket Dordogne depuis une dizaine d'années. "Ils se sont aperçus que la terre était très très basse". Le viticulteur a notamment expliqué son travail aux joueurs étrangers qui découvraient pour la première fois les vignes "J'ai eu droit à des questions originales, on m'a demandé si je plantais la vigne tous les ans comme pour le maïs ou pour le blé".

La reprise en PRO B prévue mi-octobre

Le Boulazac Basket Dordogne joue un nouveau match amical ce vendredi 9 septembre face à la Rochelle avant un premier match de coupe de France le 21 septembre face à Lorient et la reprise du championnat de PRO B le 15 octobre prochain avec la réception de Lille au Palio de Boulazac.

Paul Billong, meneur au Boulazac Basket Dordogne - Jonas Abitbol

Bathiste Tchouaffé joue au poste d'arrière au BBD - Jonas Abitbol