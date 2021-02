EN IMAGES - Quand les choucas "attaquent" la commune du Pas dans le bocage mayennais

Lorsque l'on gare sa voiture sur le parking tout proche de l'église de Le Pas (Mayenne), on est saisi par le froid et les cris stridents des choucas. Ces corneilles des clochers, petites boules noires, volent par centaine au dessus du bâtiment et se posent les unes à côté des autres sur les arbres alentours, comme dans l'attente de visiteurs. Un spectacle qui rappelle les scènes les plus stressantes des Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Et une présence qui occasionne de nombreuses détériorations dans la commune mayennaise.

200 000 euros pour l'église

Lorsque que Raphaël Lecarpentier, veut nous faire constater les dégâts, il s'arme de la clef de l'église. "Il faut monter pour bien voir ce qu'ils font, ces choucas" nous explique le 2ème adjoint au maire : "D'aussi loin que je me souvienne, cela fait 7 ans que je suis là, et au moins 7 ans que le problème existe." Au fur et à mesure que l'on monte dans les étroits escaliers en colimaçon jusqu'à l'horloge et aux cloches, on entend les branches craquer sous nos pieds. Très vite, l'on ne voit plus les marches.

En un an, les choucas ont emmagasiné plus d'un mètre de branches, de pailles séchées. Les oiseaux percent l'ardoise avec leurs becs, arrachent les grillages et arrivent à se faufiler malgré le papier qui rebouche certains trous. Problème : en plus du poids des détritus, l'eau s'infiltre :

L'eau et le bois de la charpente ne font pas bon ménage : des champignons se développent et peuvent toucher même la pierre. - Raphaël Lecarpentier

Pour remettre le bâtiment en état, il faudrait débourser "au moins 200 000 euros", mais si les choucas sont toujours là, ça n'a aucun intérêt.

Des cheminées qui prennent feu et du grain en moins pour les vaches

L'église n'est pas la seule à subir les facéties des oiseaux. L'année dernière, trois incendies sont partis à cause de branches déposées dans les conduits de cheminée par les choucas. "Notre couvreur sur la commune est souvent appelé pour intervenir et enlever les nids sur les toitures" précise Raphaël Lecarpentier. Certains riverains ont du refaire les joints de leurs fenêtres, dévorées.

Les agriculteurs aussi ont du souci. Chez Ludovic Moriceau, du G.A.E.C du Petit Village juste derrière l'église,les choucas viennent picorer dans les silos : "Ils n'ont plus peur de nous... comme ce sont des animaux protégés, on fait attention. On est obligé de mettre des grillages partout mais ils viennent manger le grain et ils en mettent partout. Au niveau sanitaire on a peur."

Le grain "détassé" se réchauffe et c'est moins appétant pour les bêtes... comme des frites réchauffées ! - Ludovic Moriceau

VIDÉO - Les choucas en escadrille au dessus de Le Pas

Les dégâts provoqués par les choucas à Le Pas

Les oiseaux déposent des branches jusque dans les escaliers qui mènent aux cloches. © Radio France - Marion Bargiacchi

Plus d'un mètre de branchage et de déchets emmagasinés par les choucas dans les hauteurs de l'église de la commune de Le Pas en Mayenne. © Radio France - Marion Bargiacchi

L'eau s'infiltre et les champignons s'installent. © Radio France - Marion Bargiacchi

La charpente ajourée après les attaques des petits becs sur les ardoises de l'église. © Radio France - Marion Bargiacchi