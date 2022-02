EN IMAGES - Quatre lions quittent Saint-Martin-la-Plaine pour rejoindre une réserve en Afrique du Sud

Les trois lionnes et le lion, nés dans un cirque et recueillis par l'association Tonga Terre d'Accueil, vont découvrir la savane d'une réserve sudafricaine.

Un périple de plus de 12.000 kilomètres attend Saïda, Angela, Bellonne et Luga, les trois lionnes et le lion recueillis il y a 4 ans par l'association Tonga Terre d'Accueil. Le refuge leur a trouvé une place dans une réserve d'Afrique du Sud, la Shamwari Game Reserve, où les quatre fauves pourront vivre dans les grands espaces de la savane sudafricaine. Le transfert commence mardi 8 février : ils doivent arriver à destination mercredi 9 dans la journée.

La logistique nécessaire est impressionnante pour transporter ces fauves de 115 à 200 kilos. En plus de l'administratif, les autorisations, les certificats médicaux etc., il faut aussi le matériel pour pouvoir les faire voyager. Quatre boîtes de transport ont été commandées spécialement pour l'occasion, faites pour résister "aux assauts d'un lion" explique le vétérinaire de l'association Jean-Christophe Gérard.

"Saïda a son caractère" sourit Jean-Chirstophe Gérard, le vétérinaire de l'association, un peu triste de laisser partir ses petits protégés, mais heureux qu'ils découvrent la savane. © Radio France - Louise Thomann

Nés dans un cirque itinérant, Saïda, Bellone, Luga et Angela, ont été donné par leur ancien propriétaire à l'association Tonga Terre d'Accueil en mai 2018. Après presque quatre ans dans la Loire, les animaux vont découvrir un espace 100 fois plus grand que leur enclos à Saint-Martin-la-Plaine. A Shamwari Game Reserve, ils auront quatre hectares de savane et de forêt à découvrir. Ils ne seront pas les seuls dans ce sanctuaire pour fauves, mais ils seront protégés des chasseurs et des braconniers.

Après anesthésie, les quatre fauves seront installés chacun dans une caisse de transport, spécialement conçues pour le voyage. © Radio France - Louise Thomann

Il y a 4 ans déjà, l'association avait envoyé quatre petits pensionnaires, quatre lionceaux, dans le sanctuaire. Mais des adultes, c'est la première fois.

Saïda, Angela, Bellone et Luga vont passer plus de 36 heures dans ces caisses avant d'arriver à destination. © Radio France - Louise Thomann