EN IMAGES : quatre naissances au parc des loups de Chabrières !

Le parc animalier des loups de Chabrières compte désormais quatre nouveau pensionnaires. On le savait depuis quelques semaines. Les nouveaux-nés passent généralement leurs premiers jours à l'abri des regards, protégés par leur mère. Les trois loups gris européen et le louveteau Mackenzie deviendront grands, en attendant on peut admirer les boules de poils sur une vidéo postée vendredi sur la page Facebook du parc.

Le parc des loups de Chabrières a rouvert au public le 19 mai dernier, dès que les premières mesures de déconfinement sont entrées en vigueur.