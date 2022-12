EN IMAGES - Quatre obus de la seconde guerre mondiale neutralisés sur la plage du Touquet

Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Quatre blocs de défense, contenant chacun un obus de la Seconde guerre mondiale, ont été neutralisés ce mercredi après-midi par les démineurs de la Marine Nationale. L'opération a nécessité plusieurs mesures de sécurité comme la délimitation d'un périmètre de sécurité de 1 650 mètres et le confinement obligatoire de 2 000 Touquettois*.*

Les plongeurs démineurs ont d'abord construit un mur de sable de deux mètres de haut pour se protéger. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Un important dispositif de sécurité a été mis en place dans un rayon de 1 650 m autour des blocs de défense, dont une zone de confinement dans la commune du Touquet entre 13h et 17h30, sur les deux jours d’opération. Les habitants avaient pour consigne de rester chez eux, volets fermés et fenêtres ouvertes, pour se protéger de potentiels éclats liés à l'explosion des engins historiques.

"Le premier jour était dédié au désensablage des quatre blocs de défense, précise Marine Gauthier, enseigne de vaisseau pour la Marine nationale. A la fin du mardi après-midi, ils ont été rassemblé à un même point stratégique sur la plage avant d'être neutralisé le jour suivant."

Les quatre blocs de défense retrouvés sur la plage du Touquet dataient de la Seconde guerre mondiale. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

"On fait régulièrement des opérations de déminage d'engins explosifs qui datent de la Seconde guerre mondiale, entre 100 et 150 en une année sur la Côte, explique le lieutenant de vaisseau Thomas, en charge de l’opération de déminage du groupe des plongeurs démineurs de la Manche. Mais des opérations de cette ampleur, avec des obus qui contenaient chacun 40 kilos d'équivalent TNT, ça n'arrive que quatre ou cinq fois par an."

Pour ne prendre aucun risque, les démineurs ont d'abord construit un "merlon", un mur de sable de deux mètres de haut. Puis, les équipes casquées se sont réfugiées derrière les dunes, à 300 mètres des engins, avant de les faire exploser pour les neutraliser. Deux explosions ont pu être entendues et ressenties par les 2 000 habitants des environs de la plage du Touquet, confinés par précaution.

Pour neutraliser les obus, les plongeurs démineurs les ont fait exploser sur la plage du Touquet. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

En Manche et mer du Nord en 2021, 420 engins historiques ont déjà été détruits par les plongeurs démineurs et les chasseurs de mines tripartites de la Marine nationale. Cela représente 11 468 kilos équivalent TNT.