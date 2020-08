PHOTOS - Rafraîchissement garanti auprès des Géants verts dans la forêt d'Argentenay

Tomber sur un drakkar en se baladant en forêt, ce n'est pas vraiment habituel. Pourtant, c'est l'expérience proposée par Alain Bresson et sa femme dans la forêt d'Argentenay. Depuis plusieurs années, ils ont investi la forêt communal pour proposer leurs œuvres au public, invité à venir se balader. A partir de la mousse et des arbres trouvés sur place, assemblés à l'aide de clou et façonnés à la tronçonneuse, Alain Bresson laisse parler sa créativité.

Du bois, de la mousse, de la peinture, et un poisson apparaît © Radio France - Antoine Loistron

Pourtant, il avoue que "c'est quelque chose qui lui échappe complètement". Il ne sait pas d'où viennent ses idées ni pourquoi il en a. Mais ça ne l'empêche pas de proposer chaque année ou presque une nouvelle oeuvre. Au printemps, il a installé une armée d'arbres soldats symbolisant la mort des forêts diversifié au détriment de la monoculture.

Sensibiliser sur l'importance de préserver la forêt

En effet, l'un des objectifs de l'artiste est de profiter de cet espace de création pour faire passer des messages. Le premier d'entre eux étant d'appeler au respect de la biodiversité. D'autant plus qu'en travaillant au quotidien dans la forêt il constate les conséquences du réchauffement climatique. "La sécheresse fait beaucoup de dégâts, alerte Alain Bresson. Sur le bateau, il y a trois mètres de mousse morte. Tout ça c'est inquiétant, je me demande ce qu'il va rester. Ce n'est pas grave pour mes œuvres, mais que la mousse disparaisse, ce n'est pas bien. Je ne sais pas quoi faire, je suis impuissant."

Travailler avec la nature c'est aussi observer les sculptures évoluer au rythme de la croissance des arbres et des plantes. La première oeuvre faite il y a six ans a vu des branchages commencer à l'envahir de nouveau alors qu'Alain Bresson avait pourtant débroussaillé l'espace. "Je laisse l'arbre vivre sa vie. Ça ne me regarde plus, c'est la nature qui décide."

Des messages humoristiques accompagnent les visiteurs sur tout le parcours © Radio France - Antoine Loistron

C'est une balade en pleine nature qui plait. Robin et Sophie passait en vélo et se sont arrêtés faire le tour d'une heure. "De se rendre compte que c'est fait avec des matériaux qui proviennent de la forêt, remarque Robin, c'est un moyen de se rendre compte de l'importance de préserver l'endroit d'où ces œuvres proviennent". Selon Alain Bresson, le public est toujours plus nombreux à venir admirer ses œuvres, et à apprécier la fraîcheur du lieu en période estivale.