En images : rassemblement de mini-voitures sur la Côte basque

Rouge, bleu, jaune... rassemblement de mini-voitures ce week-end des 6 et 7 mai 2023, sur la Côte basque. Une vingtaine de petites autos, dont la taille n'excède pas les 3 mètres de long, sont réunies par l'association Autottiki d'Urrugne. Le départ a été donné samedi matin depuis le gymnase Urdazuri de Saint-Jean-de-Luz Les motocars ont traversé la cité des corsaires puis ont longé les plages d'Erromardie, Lafitenia et Mayarco pour rejoindre Guétary, Bidart, Arbonne et Ahetze. Dimanche, les petites voitures et leurs conducteurs passionnés, vont se rendre à Socoa, puis direction Hendaye via la corniche. Retour sur Urrugne et repas à Ascain. Final avec un retour au point de départ de Saint-Jean-de-luz dans l'après-midi.

Au départ dans le Gymnase Urdazuri de Saint-Jean-de-Luz, face au Lycée Ravel © Radio France - Paul Nicolaï

En attendant le depart © Radio France - Paul Nicolaï

Plusieurs millier d'euros nécessaires pour les retaper © Radio France - Paul Nicolaï

Deux jours pour se balader sur les routes du Pays basque © Radio France - Paul Nicolaï

Carrosseries impeccables © Radio France - Paul Nicolaï

Le journaliste Alain Gardinier © Radio France - Paul Nicolaï

Devant la gare luzienne © Radio France - Paul Nicolaï

loin de l'électronique © Radio France - Paul Nicolaï

Avant de prendre la direction des plages de Saint-Jean-de-Luz © Radio France - Paul Nicolaï

Un petit air rétro... © Radio France - Paul Nicolaï