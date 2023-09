EN IMAGES - revivez la course de radeaux Touskiflot sur le gave de Pau !

C'était la 20e édition de Touskiflot ce dimanche 10 septembre. La course de radeaux sur le gave de Pau signait son grand retour après trois ans d'absence. Les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées à cause du covid, celle de 2022 suite à un accident qui s'était produit sur le gave quelques jours avant le départ. Mais cette, année c'est la bonne. Une quarantaine de radeaux ont participé. Ils sont presque tous arrivés entiers.

Certains sont restés en rade juste avant l'arrivée ! © Radio France - Fanny Narvarte