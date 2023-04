EN IMAGES - Revivez la May Day 2023 à Mayenne sous un temps parfait

Ils ont souffert, sauté, rampé et couru dans la boue et sous le soleil. Cinquième édition de la May Day de Mayenne dans le nord du département ce dimanche sur le site des Châteliers. Une course de 10 kilomètres à obstacles sur un parcours difficile. Près de 2.000 participants étaient présents pour passer les 40 obstacles. Revivez la course en images.

Cinquième édition de la May Day ce dimanche 9 avril 2023 à Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

