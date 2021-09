EN IMAGES - Rouen : un Napoléon "ubérisé" remplace la statue équestre de la place de l'hôtel de Ville

Rien qu'à voir les passants ce dimanche matin sur la place de l'hôtel de Ville de Rouen, cette statue de Napoléon Ier, vêtu comme un livreur, fait sourire. L'empereur des Français est reconnaissable grâce à son bicorne et la cocarde tricolore. Il est sur un vélo et porte un jogging usé et des vêtements portés par les livreurs de repas. Beaucoup s'arrêtent devant, sortent leurs téléphones pour prendre une photo et immortaliser ce moment insolite.

La statue de Napoléon sera enlevée dimanche soir avant d'être présentée la semaine prochaine au festival des Arts des Prés de Grainville-sur-Ry. - Jean-Pierre Sageot

C'est le cas d'Alain. "C'est marrant. Mais bon ça me fait penser que la statue équestre de Napoléon n'aurait pas due être enlevée. Elle a toujours été là, elle fait partie de la place", dit-il. Libre à chacun d'interpréter le message de l'artiste, le Rouennais Mieszko Bavencoffe, comme il le souhaite. La statue a été retirée en 2020 pour être rénovée. Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a lancé une consultation pour la remplacer par une statue de Gisèle Halimi, figure du féminisme.

Napoléon franchissant le Saint-Bernard comme modèle

Lui affirme qu'aucun message politique ne se trouve derrière son œuvre. "C'est un bon endroit pour l'exposer. Je voulais surtout faire marrer les gens. J'aime bien travailler sur les figures historiques aussi. Je voulais moderniser Napoléon. Il porte des Air Max, du Lacoste. Il a la classe quand même. Tout le monde voudrait être habillé comme ça non ?", termine Mieszko, fier de son Napoléon contemporain.

A vous de vous faire votre propre avis. La statue sera enlevée ce dimanche soir et elle sera présentée au festival des Arts des Prés de Grainville-sur-Ry le 25 septembre prochain.