EN IMAGES - Saint-Lyphard : bientôt le record du monde du plus gros sablé breton

Arnaud Princet et Aurélien Gélu s'apprêtent à battre le record du plus gros sablé breton

Ce défi va sûrement vous donner faim. Le record du monde du plus gros sablé breton pourrait être battu ce dimanche matin au village de Kerhinet, près de Guérande. Deux boulangers de Saint-Lyphard et l'association Les Métais se sont lancés l'énorme défi de confectionner un sablé de 7 mètres 40 de diamètre, cuit à la poêle avec de la paille et du charbon de bois. Nous sommes allés en cuisine ce samedi 22 juillet 2023 pour assister aux derniers préparatifs.

ⓘ Publicité

Aux fourneaux, Aurélien Gélu connait la recette par cœur : "J'étale la pâte en boudins rectangulaires, je la passe au laminoir de la largeur du tapis, entre les rouleaux, sans oublier la farine pour éviter que cela ne colle."

Le boulanger cuisine depuis trois jours ces 180 kilos de pâte sablée pour une poêle de plus de sept mètres. "Avec Aurélien, on va se mettre au milieu de la poêle, explique Arnaud Princet, le gérant de la boulangerie de Saint-Lyphard. Nous serons transportés avec un engin de chantier, sur une grande palette, au milieu de la poêle, et les collègues vont nous passer les plaques de pâte sablée qu'on va souder entre elles."

90 kilos de beurre, 60 kilos de sucre

Et si on fait les comptes ? "Au total, il y a 60 kilos de sucre, 90 kilos de beurre, 28 litres de jaunes d'œufs, 120 kilos de farine et deux kilos de poudre à lever" énumère Arnaud Princet. Soit 900 euros au total, une somme conséquente pour ces artisans. "D'autant que l'an dernier, il y a eu l'augmentation des prix des matières premières qui n'a pas aidé, poursuit Arnaud. C'est sûr, on ne fera aucun bénéfice dessus, mais au moins, on va récupérer le prix de la matière première. C'est un défi que l'on s'est lancés, et puis au moins, ce sera un dimanche sympa !"

La boulangerie Princet à Saint-Lyphard, en Loire-Atlantique, a déjà battu le record de la plus grande crêpe bio © Radio France - Léonie Cornet

Les deux boulangers vendront leurs parts de sablé breton à un euro et espèrent établir un nouveau record du monde. Le record ne sera néanmoins pas officiel, car non-inscrit au Guiness Book des records. Pour le moment, le plus gros sablé breton mesure 2 mètres 50 et a été cuit dans un four de pâtissier. L'an dernier, les deux boulangers avaient réalisé la plus grande crêpe bio du monde dans la même poêle.

Pour aller admirer ce sablé XXL et pourquoi pas le goûter, rendez-vous à la fête des Métais de Kerhinet dès 11 heures. L'entrée est gratuite.