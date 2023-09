EN IMAGES- Saint-Nazaire fait dans le grand luxe, le premier super-yacht Ritz-Carlton mis à flot aux Chantiers

"Petit" paquebot de luxe ou super-yacht ? Appelez-ça comme vous voulez! Le Ilma, c'est son petit nom, mesure 240 mètres de long et peut accueillir près de 450 passagers et presqu'autant de membres d'équipage. "C'est ça la particularité du luxe, c'est quasi un pour un" détaille Ernesto Fara, président et directeur financier.

ⓘ Publicité

La ligne si particulière des yacht "qui donne ce style et cette impression de vitesse" explique Laurent Castaing, le patron des Chantiers de l'Atlantique © Radio France - Hélène Roussel

Le Ilma, c'est ce bateau ultra-luxe que le groupe américain Ritz Carlton a commandé aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire en mars 2022. En réalité, il y en a deux en construction pour 400 millions d'euros chacun. Le premier sera mis à flot ce jeudi à 3 heures du matin. Un moment important que l'armateur a voulu célébrer ce mardi soir :

loading

18.000 dollars l'entrée de gamme pour une semaine à bord

Quand la célèbre chaîne d'hôtellerie de luxe Ritz Carlton s'attaque à la croisière, ça donne un palace flottant avec un restaurant étoilé, 228 suites dont la plus petite fait plus de 25 m2 avec balcon, terrasse, vue panoramique sur la mer. Un bateau avec un spa, piscine évidemment mais surtout cette marina qui se déploie automatiquement*,** "pour offrir un accès direct à la mer et à des joujoux comme les jet-ski*" précise le responsable navire aux Chantiers de l'Atlantique, Pascal Favreau.

La marina qui se déploie et se rétracte automatiquement © Radio France - Hélène Roussel

Comptez 18.000 dollars l'entrée de gamme pour une semaine à bord. "Les suites les plus prestigieuses coùtent entre 150.000 et 200.000 dollars la semaine" assume Ernesto Fara.

Marbre, cuir, bois, tuyauterie dissimulée

Ce sont aussi évidemment des "matériaux nobles comme le cuir ou le marbre, même s'il a aussi fallu négocier avec l'armateur car le marbre, c'est lourd pour un bateau. Et puis ce sont les finitions qui sont très différentes. La tuyauterie par exemple est entièrement cachée" explique encore Pascal Favreau, qui l'admet, même si le bateau est plus petit, le challenge n'est pas la taille mais le luxe.

loading

Bien parti pour être le premier d'une longue série

La construction de la coque du Ilma a commencé seulement en mars dernier aux Chantiers. Le super-yacht sera doté d’une propulsion au gaz naturel liquéfié et doit être livré en juin-juillet 2024 avec une première croisière en Méditerranée qui partira de Barcelone. Son jumeau le Luminara le suivra 11 mois plus tard. Deux millions d'heures de travail pour les Chantiers et 800 millions d'euros à la clé.

Ernesto Fara et Jim Murren, les deux dirigeants de Ritz-Carlton Yacht Collection, "super proud", super fiers de voir le Ilma à quelques heures de sa mise à l'eau. "Nous voulons poursuivre notre collaboration avec les Chantiers, nous sommes actuellement en pleine discussions pour d'autres yachts de ce genre" © Radio France - Hélène Roussel

Le début d'une longue série espèrent ainsi les Chantiers de l'Atlantique. Jim Murren, PDG du Ritz-Carlton Yacht Collection le confirme : "nous sommes super fiers de voir le Ilma bientôt sur l'eau. Les Chantiers, c'est la qualité avec des délais respectés, nous sommes très satisfaits et nous discutons actuellement très sérieusement de la suite". Deux autres palaces flottants sont toujours en option, "avec la réponse dans les tous prochains mois" précise Laurent Castaing, confiant. Le luxe, nouvelle niche des Chantiers ? "Nous ne fermons aucune porte".