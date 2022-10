EN IMAGES. Saint-Nazaire : le paquebot MSC World Europa livré ce lundi, le champion de la réduction de CO2

C'est le début de la fin pour les gros paquebots au fuel lourd. Le monde de la croisière, contraint et forcé, fait des efforts : le premier paquebot au gaz naturel liquéfié construit en France, aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, est livré ce lundi 24 octobre à son armateur, l'italo-suisse MSC. Il sera le paquebot qui émettra le moins de CO2 au monde par passager et par jour. Le paquebot quitte Saint-Nazaire ce mercredi vers 6 heures du matin, cap sur le Qatar où il doit servir d'hôtel flottant pour les supporters pendant la coupe du monde de football.

22 ponts, 70 mètres de haut, 330 mètres de long, 47 mètres de large et bientôt 8 700 personnes à bord, équipage compris répartis dans 3 626 cabines au total. Ce géant des mers a, comme ses prédécesseurs, toute une gamme de loisirs et d'activités à son bord.

Un restaurant avec une ferme 2.0 à bord

Des terrains de sport modulables pour devenir piste à auto-tamponneuse, simulateur de Formule 1, aquaparc, salle de gaming, "c'est un paquebot conçu pour une clientèle familiale et européenne" indique Jean-Yves Jaouen, directeur des opérations aux Chantiers. On notera ce toboggan géant de 30 mètres pour descendre sur la promenade, avec ses machines à sous, ses boutiques de chocolat ou de bijoux, ses bars à cigare ou à champagne, ses pubs à l'anglaise où la bière est brassée à bord et sa dizaine de restaurants dont un en mode ferme 2.0. "C'est un restaurant particulier, avec des jardinières et des bacs réfrigérés pour faire pousser brocolis, aneth ou menthe à vitesse accélérée", explique encore Jean-Yves Jaouen.

La principale originalité ne se voit pas, elle est cachée dans le fond du bateau

En réalité, la principale originalité de ce paquebot ne se voit pas. Ce sont les cuves à GNL. Des bonbonnes isothermes situées dans le fond du navire qui peuvent stocker jusqu'à 4.000 m3 de gaz liquéfié à -163 degrés, le gaz est ensuite extrait par des tuyaux pour faire tourner le moteur. "L'autonomie pour un navire comme celui-ci, c'est 15 jours. MSC a signé un accord avec TotalEnergies pour pouvoir se ravitailler au port de Marseille équipé d'un petit méthanier", précise le directeur des opérations. Les tests effectués à la Rochelle le mois dernier ont été concluants.

Une pile à combustible à bord : d'ici cinq ans, ces piles permettront de faire du zéro émission quand le bateau est à quai" - Jean-Yves Jaouen

Les autres paquebots en construction aux Chantiers sont aussi au GNL ou au méthanol. Il faudra bien 10 ans pour les voir au biocarburant ou à l'hydrogène vert. En attendant, le MSC World Europa cache une autre surprise, cette fois dans les hauteurs, près des cheminées, là encore invisible : le prototype en première mondiale d'une pile à combustible. Elle fonctionne pour l'instant avec le gaz, elle est au stade de test mais "d'ici 5 ans, nous avons bon espoir d'équiper tous nos navires et de faire en sorte que ces piles alimentent le bateau en électricité quand il est à quai, ce qui mettrait un terme à toutes les émissions polluantes dans les ports" précise encore Jean-Yves Jaouen.

MSC a déboursé un milliard d'euros

"C'est un navire exceptionnel, c'est même le recordman de la réduction de CO2 par passager et par jour", se félicite le patron des Chantiers Laurent Castaing, "même si le gaz n'est qu'une étape". Au gaz s'ajoutent les économies d'énergie comme la ventilation qui s'arrête quand le passager quitte sa cabine, ou bien encore la coque du bateau moins résistante à l'eau, il faut donc moins de puissance et moins de carburant pour avancer. "Au total, le MSC World Europa réduit de 40% ses émissions de CO2" assure Laurent Castaing.

Du côté d'MSC, l'objectif c'est toujours zéro émission d'ici 2050. "Il s'agit bien de transition. Il faut donc continuer à chercher, à innover", détaille Erminio Eschena, le directeur des relations industrielles. Pour ce bateau, MSC a déboursé plus d'un milliard d'euros, "décarboner la croisière, ça a un coût, mais on n'a plus le choix et il faut faire vite".

En attendant, comme un paradoxe. Ce paquebot le moins polluant au monde va filer tout droit au Qatar pour servir d'hôtel flottant pour les supporters pendant la coupe du monde de football. "Nous apportons une solution solide pour la transition énergétique, mais je n'ai pas à m'exprimer sur un événement qui est un événement planétaire", répond Erminio Eschena.

Le MSC World Europa livré ce lundi à l'armateur, quittera Saint-Nazaire ce mercredi 26 octobre vers 6 heures du matin.

