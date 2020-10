EN IMAGES : ils surfent dans le port de Capbreton pendant la tempête Alex

Une session de surf qui sort de l'ordinaire... Samedi 3 octobre, en pleine tempête Alex, plusieurs surfeurs se sont emparé de leurs planches et sont allé surfer dans la passe du Boucarot, directement dans le port de Capbreton. Les frères Alex et Guillaume Mangiarotti, Cédric Giscos et Ugo Robin se sont jetés à l'eau. Les images, impressionnantes, sont signées Olivier Caenen.

Session surf dans la passe du Boucarot, à Capbreton, durant la tempête Alex - Olivier Caenen Photography

