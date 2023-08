EN IMAGES - Solex mania à Quinéville pour les 5 heures de l'Endurance Solex !

Des marsupilamis, des Vikings, des super héros et même des extraterrestres... ce n'est pas le carnaval mais les pilotes de l'Endurance Solex. Une compétition costumée et par équipes où les conducteurs se relaient pendant 5 heures. L'événement est organisé par l'association "le Solex du donjon", en partenariat avec Quinéville animation.

"L'Endurance Solex, ce n'est pas une course !"

Deuxième édition pour l'Endurance Solex. Après Montfarville en 2022, l'événement se déroulait à Quinéville ce samedi 26 août. Sur la ligne de départ : 150 participants répartis dans un cinquantaine d'équipes de 3 pilotes minimum.

Mais attention, "ce n'est pas une course," avertit Didier Pinson, le président de l'association "Le Solex du donjon", "c'est une épreuve de fiabilité du Solex." Pas de chronomètre sur la piste, mais dans le paddock mécanique où il faut changer de pilote, remettre de l'essence ou faire des réparations. Il faut donc être stratégique sur l'utilisation de son bolide, ce n'est pas la vitesse de circulation qui compte !

Des mordus de Solex

Créé dans les années 1940, la fabrication a cessé en 1988, faute de clients. Longtemps désuet, le Solex devient vintage depuis quelques années et attire les passionnés. "Tout le monde sourit quand on est en Solex," raconte Philippe dans son costume de Viking, "on nous fait des "coucou" en voiture, un coup de "pouet-pouet", c'est amical !"

Deuxième participation pour les Vikings : Victorien, Lisa et Philippe. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les marsupilamis ont mobilisé une équipe féminine et une masculine. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Certains deviennent même des dingues de Solex et sont arrivés à Quinéville de loin. C'est le cas de Grégory venu en famille de Seine-et-Marne : "on arrive d'Espagne là, exprès pour la course." C'est la deuxième fois que la famille participe à la compétition, cette année, elle a mis toutes les chances de son côté avec des costumes de supers héros : "l'année dernière c'était plutôt super-zéros, on est arrivés pratiquement derniers." L'équipe espère faire mieux.

L'équipe des super-héros revient de vacances en Espagne, exprès pour participer à la compétition ! © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"L'Endurance Solex" devrait revenir l'année prochaine avec un nouveau site, probablement à Valognes.

