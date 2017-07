EN IMAGES - Sur la route des vacances, 15 sculptures étonnantes que vous croiserez peut-être

Au bord des autoroutes ou sur les aires de repos, vous croiserez forcément cet été une de ces étonnantes sculptures qui relèvent de ce qui est appelé "l'art autoroutier". Ouvrez l'œil.

L’art autoroutier fait partie du décor sur la route des vacances, le nez collé à la vitre de la voiture, on regarde sans les voir ces sculptures réalisées, pour la plupart, dans les années 80-90. Avant un weekend chargé au cœur de l’été, nous avons dressé un inventaire des sculptures les plus étonnantes, voire les plus belles, que vous croiserez peut-être.

1/Un sanglier géant dans les Ardennes

Vous ne pourrez pas le manquer et vous devriez même faire un crochet pour admirer le sanglier Woinic sur l'A34 entre Reims (Marne) et Charleville-Mézières (Ardennes). Dans les Ardennes, le sanglier est un tel symbole qu'on trouve même des produits dérivés (peluches, etc.) de Woinic à vendre sur son aire de repos.

A l'effigie de Woinic, des produits dérivés en tous genres : peluches, magnets, porte-clés et même un jeton touristique de la monnaie de Paris. © Radio France - Sophie Constanzer

2/"Le plus grand poulet du monde" dans la Bresse

Plus au sud, sur l'A39, en Bourgogne, vous n'échapperez pas à l'une des spécialités locales sur l'aire du poulet de Bresse. C'est"une des plus belles aires de France" nous apprend le site internet wikisara qui se présente comme L'encyclopédie des amoureux de la route et des transports.

"Le plus grand poulet du monde" dit-on de cette sculpture sur l'aire du poulet de Bresse. © Maxppp - Laurent Thevenot

3/Une mante religieuse dans le Vaucluse

En matière d'art du bord des routes, l'esthétique des insectes inspire également certains sculpteurs et l'on a notamment repéré la mante religieuse d'un rond-point de Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse (il vous faudra donc quitter l'autoroute pour la voir). Pourquoi une mante ? Parce qu'un illustre entomologiste nommé Jean-Henri Fabre a vécu là. Si vous passez la nuit, la mante est éclairée en vert et il paraît que ça lui donne une allure encore plus redoutable.

4/"En robe de ciment" à Narbonne

"C'est quelqu'un du dessus de la Loire qui a dû dessiner les plans" : non vraiment, Francis Cabrel n'est pas séduit par ces Chevaliers Cathares qu'on voit en bord d'A61 à Narbonne (près de la jonction A9/A61).

5/Les vikings sur la route de la Normandie

Si vous cherchez un casque avec des cornes, un drakkar ou une grosse moustache, laissez tomber. Avec Sur la trace des vikings de Georges Saulterre sur l'A13 entre Paris et la Normandie, on n'est pas du tout dans l'art figuratif. Le sculpteur a aussi réalisé les flèches de la cathédrale quand on passe près de Chartres sur l'autoroute A10.

6/Le Soleil de Langres

Dans une ville réputée pour être l'une des plus froides de France, drôle d'idée que cette sculpture solaire. Mais l'artiste l'a pensé comme un “talisman” dressé sur l’autoroute avant “une moisson de souvenirs merveilleux” qu’on récolte en voyage. Le Soleil de Langres darde ses rayons près de l’échangeur entre l’A31 et l’A5 à la sortie Langres Nord en direction de Dijon.

7/ Les portes de la vallée du Lay en Vendée

En pleine ligne droite sur l'A83, entre Nantes et Niort, de chaque côté de la route, on les a à peine vues qu'elles sont déjà dans le rétroviseur, deux tortues qui supportent deux colonnes semblent s'être échappées de l'Égypte des Pharaons.

8/La Pyramide au Perthus

Ricardo Bofill est un nom connu des amateurs d'architecture mais l'on sait moins qu'il a conçu à la fin des années 70 la pyramide qui surplombe la frontière franco-espagnole au Perthus.

@Aston5Aston



Ricardo Bofill, la pyramide du Perthus pic.twitter.com/AuNRLd2wWx — Jean Charbonnier (@CharbonnierJg) December 17, 2016

9/Le Signe infini près de Lyon

Un des exemples les plus connus d'art autoroutier, ce Signe infini posé à la verticale se trouve à la jonction de l'autoroute A6 et de l'A46 au nord de Lyon. Cette sculpture est l'œuvre d'une artiste réputée, Marta Pan.

10/Un cadran solaire dans le Gard

La Nef solaire sur l’aire de Tavel Nord de l’A9 dans le Gard est présentée comme le plus grand cadran solaire du monde. Ce cadran a été conçu par un sculpteur, un astronome et un ingénieur en 1993.

La Nef solaire. © Maxppp - Dominique André

11/La colonne brisée entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand

Cette colonne écroulée au bord de l’autoroute A72 est une sculpture d’Anne et Patrick Pourier. Elle a servi au tournage d’une publicité pour la R21 Turbo.

12/Hommage au Tour de France entre Tarbes et Pau

Ce monument à la gloire du Tour de France a été édifié sur l’A64 entre Tarbes et Pau sur l'aire des Pyrénées en 1995-1996. Le Tour de France dans les Pyrénées est l'œuvre de Jean-Bernard Métais.

Hommage au Tour de France dans les Pyrénées. © Maxppp - NCY

13/ La motrice TGV à Belfort

En 1972, cette locomotive avait fait la fierté des salariés d'Alstom à Belfort en atteignant la vitesse de 318 km/h. Elle a été remise à neuf il y a quelques mois mais elle a retrouvé sa place de vigie de l'autoroute A36 au niveau des Glacis.

Après une remise à neuf en décembre 2016, la motrice TGV de Belfort a retrouvé sa place. © Radio France - Hervé Blanchard

14/Les Totems bretons

Au niveau de l’échangeur de Châteaulin, en Bretagne, faites un tour supplémentaire de rond-point pour mieux voir Les Totems du sculpteur Patrig Ar Goarnig. Ils symbolisent la terre et la mer.

Les totems de l'échangeur de Châteaulin (capture d'écran Google).

15/ La main jaune de Châtellerault

Pour cette œuvre-là, on a un peu hésité. Et puis on a choisi de la faire figurer dans notre inventaire. Pourquoi cette main jaune ? Un ethnologue consacre un long article à ce rond-point étonnant sur le site internet de Variations, la Revue internationale de théorie critique. Il s'agirait d'un hommage à la tradition ouvrière de Châtellerault (Vienne).

2/ Chatellerault c'est aussi la ville avec le rond-point le plus WTF du monde pic.twitter.com/slymiKM59x — Vivien Vergnaud (@Vergnaud) April 28, 2017

Et pour ceux qui douteraient de la valeur artistique de ces œuvres sachez qu’un photographe (Julien Lelièvre) a mené une recherche pour le très sérieux centre national des arts plastiques. Il a recensé et photographié plus de 70 œuvres sur le réseau autoroutier français.