En images - On a survolé la LGV en Mayenne

Samedi, c'est le jour J pour la Ligne à grande vitesse (LGV). Elle est inaugurée par le chef de l'Etat français Emmanuel Macron dans le TGV Paris-Rennes. La fin de 6 ans de travaux, 182 kilomètres de rail entre Rennes et la Sarthe. En Mayenne, le chantier est visible depuis le ciel.

Bernard Marchasson est un veinard. Depuis son avion de tourisme Piper PA 18, il a vu le chantier de la LGV évoluer depuis 2011. Celui qui habite Bonchamp pilote depuis 49 ans et nous a emmené avec lui au-dessus du tracé de la LGV. "Au départ c'était très impressionnant, la terre remuée, et puis tous les engins dedans... glisse-t-il.

Bernard Marchasson et son Piper © Radio France - Fabien Burgaud

"Je me demandais ce que ça allait être parce qu'il y avait de l'eau partout. Et puis au fil des années, on a vu qu'ils ont fait de supers travaux de remise en état. J'ai vu ltout ce petit monde construire les ponts, les viaducs, c'était extraordinaire. Bon, y'a eu beaucoup de terre détruites, mais cette LGV est bien faite". Retour en image sur une expédition à 300m du sol.

La ceinture, et les commandes dans cet avion de deux places © Radio France - Fabien Burgaud

Elle est pas belle notre Mayenne ? Couleurs vives et panorama incroyable © Radio France - Fabien Burgaud

L'A81, aire de repos de Bonchamp, et la LGV, juste au-dessus © Radio France - Fabien Burgaud

La route plus foncée, la LGV juste en bas à travers les terrains © Radio France - Fabien Burgaud

A côté de l'A81, la LGV épouse une courbe plus droite © Radio France - Fabien Burgaud

Des ponts ont été construits pour accueillir cette LGV © Radio France - Fabien Burgaud

Où l'on aperçoit, à gauche, la LGV qui se scinde en deux chemins © Radio France - Fabien Burgaud

Après 10 minutes de vol, il faut atterrir et ranger les avions © Radio France - Fabien Burgaud

Les trains sur la LGV rouleront jusqu'à 320 km/h. "Pour une fois, j'irai moins vite qu'eux avec mon avion!" rigole Bernard Marchasson.